Eusebio: “Ahora somos más fuertes porque estamos todos al 100%”

Eusebio Sacristán ha repasado de forma exhaustiva toda la actualidad de la Real Sociedad en una semana en la que han pasado muchas cosas que marcarán el futuro más cercano del club donostiarra.

-¿Es Iñigo Martínez un traidor? “Respeto mucho las decisiones de los demás, respeto mucho lo que ha decidido Iñigo, pero yo como entrenador tengo mirar para adelante, y si alguien no está comprometido con el club, lo mejor es que esté fuera. Así que ya tenemos todos las cosas claras, ya sabemos lo que estamos aquí y centrarnos en sacar todo adelante empezando por el partido contra el Depor porque es muy importante”.

-Lo tenía todo en Zubieta. “Entiendo que la Real a Iñigo le ha dado todo desde los 13 años y desde que estoy con él, he intentado ayudarle, le estoy agradecido y le deseo lo mejor y espero que cuando nos encontremos en el futuro, podamos estar los dos contentos”.

-En Villarreal no sabía nada del Athletic. “No sabía nada y nadie me había dicho nada, me entero el lunes por la noche cuando Loren y Jokin me dicen que Iñigo había decidido marchar”.

-Razones para salir de Iñigo Martínez. “Es una pregunta que la tiene que responder Iñigo y ya lo ha dicho, señalando que quería cambiar de aires y otras cosas, y es respetable, pero creo que aquí tenemos las condiciones buenas para que consiga todo lo que se propone. Y entiendo que al aficionado le duela cuando alguien no lo ve, porque es un club con unos valores de arraigo a la tierra, que encima es ambicioso para llegar a lo más alto. Pero neceitamos que todo el que esté aquí se quede totalmente comprometido”.

-Cómo le ha afectado al vestuario el adiós de Iñigo. “El vestuario ya está bien. Al principio si que provoca un shock, porque era esperado, pero una vez analizado y que alguien no quiere quedarse con nosotros, mirar hacia adelante, porque tenemos todo en nuestra mano como para conseguir todos los objetivos que nos hemos marcado e incluso más fuertes porque si alguien no está al 100% eso te resta”.

-Fichaje de Hector Moreno. “Estamos contentos con la llegada de Hector Moreno porque es ideal por las características que tiene. Un central duro que a veces ha jugado de lateral, con buen manejo de balón y con mucha experiencia, con capacidad de liderazgo no ganamos solo condiciones deportivas nos va a ayudar mucho”.

-El cambio de centrales pasa por algo. “Entiendo siempre cuando pasan las cosa uno piensa en las razones pero me gusta pensar en que pasan por algo positivo y entiendo que lo hemos logrado con la contratación de hector es algo muy positivo y que al vestuario le va a venir muy bien. El club ha actuado rápido con la dirección deportiva trabajando desde hace tiempo y ha demostrado que estaba preparado. Era un jugador que convenía al 100%. Si no se da asumimos con naturalidad”.

-Ultimátum para Eusebio contra el Deportivo. “Lo que siento es que en estos momentos queremos cambiar la dinámica, porque pensar en cualquier posibilidad futura no me da nada, quiero pensar en que todo va a ir bien. Porque es lo que debo hacer por un club al que le debo el 200% porque no es tan Importante mi situación p porque lo importante es que la Real llegue una victoria y confiar que todo va a ir bien y confiar en un proyecto que ha dado muchos pasos buenos”.

-Diferencias entre Athletic y Real. “Cada club tiene sus condiciones y nosotros tenemos que pensar en nosotros porque es un orgullo tener un club como la Real, con tantos jugadores formados en la casa como este club y que encima con eso se logren resultados. Y con todo eso se logra hacer un equipo competitivo. En este momento el aficionado de la Real se tiene que sentir más orgulloso que nunca por el club que tiene”.

-No repetirá los cambios de Villarreal. “En Villarreal hay una variante táctica entendiendo que el rival juega de una forma determinada. Entendí que con esa propuesta podíamos equilibrar eso, y a nivel ofrensivo quede contento pero a nivel defensivo hizo que nos costara adaptarnos y ese cambio provoco no tener la concentración adecuada”.

-Rulli será titular. “Rulli entendía que pasaba por un momento difícil y que estando un día fuera podía venirle bien, a partir de ahí quizá eso le ha podido venir bien ver las cosas en otra perspectiva y ojalá que hayamos logrado esa reacción y entendemos que está en urna condiciones como para empezar el partido

-Partido de mucha tensión. “Todo cuenta e influye en un partido muy importante para ambos equipos nosotros tenemos que lograr nuestro equilibrio y sacar nuestras mejores virtudes y confiar en lo mucho que hacemos bien para superar al Depor que tiene sus virtudes y habrá que estar atento a todo lo que nos puede hacer”.

-De A Coruña a por los objetivos. “Sabemos de la importancia del partido de mañana. Partimos de cuando empezó la temporada de hacer cosas importantes pero en la situación que estamos de nada sirve salvo centrarnos en el partido del Depor”.