Héctor Moreno: "No vengo a suplir a Íñigo Martínez"

Hector Moreno ya ejerce como nuevo jugador de la Real Sociedad. El central mexicano, que llega para suplir la marcha de Iñigo Martínez al Athletic, ha sido presentado en Anoeta bajo un intenso aguacero. Lucirá el número 25 a la espalda y tendrá una cláusula de rescisión de 6 millones de euros, como ha confirmado el presidente realista, Jokin Aperribay. “Dar las gracias a Hector, porque nos lo ha puesto muy fácil y nos cogió el teléfono a la primera y eso ha facilitado que hoy estes aquí. Y desearte mucha suerte en la Real, una temporada en la que no lo estamos haciendo demasiado bien pero nos queda lo más bonito por vivir”, ha dicho el oresidente realista, que ha explicado cómo se gestó este fichaje. “El lunes por la noche cuando supimos que Iñigo se iba, vimos dos posibilidades, un jugador de una liga no europea y Hector Moreno, y ya desde el martes focalizamos los esfuerzos en Hector Moreno. Ayer La Roma nos había dado permiso para negociar con su agente y Hector tenía entrenamiento por la tarde y a las 18.06 recibimos el mensaje de que Hector aceptaba venir a la Real y luego ya negociar con la Roma para llegar a un acuerdo”. Aperribay también ha explicado el motivo de la iniciativa de regalar una camiseta nueva a todo aquel aficionado que lleve una elástica con el nombre de Iñigo a la espalda. “Hemos recibido peticiones pidiendo que se les quite el nombre de la camiseta y lo que pretendíamos era hacer caso a esas peticiones”.

LOREN: "FICHAR POR EL ATHLETIC NO FUE UNA BUENA DECISIÓN" Lorenzo Juarros ‘Loren’, director deportivo de la Real, hizo hace muchos años el mismo camino de irse al Athletic estando en Donostia. Hoy ha hablado por primera vez de aquel episodio, que también hizo mucho daño a la Real, señalando sorprendentemente que se equivocó.

-Su paso al Athletic. “Las circunstancias son muy diferentes el motivo por el que se dio aquella situación solo lo saben que hicieron el traspaso y yo, y lo que si puedo decir es me equivoque, que sin estar mal en Bilbao, no fue la mejor decision, no fue una buena decisión, desde el punto de vista deportivo”.

-Crisis resuelta “Hemos asumido la decisión que se ha dado y la hemos resultado en pocas horas con un jugador totalmente solvente y si encima ha dejado un saldo en las arcas de la Real, estamos muy satisfechos”.

-No ficharán más. “Con la contratación de Hector no nos plantemos aprovechar esa situación de un mes más de plazo que se ha generado con la salida de Iñigo”.

Después ya ha sido el turno del protagonista, Hector Moreno.

-Agradecido. “Gracias por el interes, ha sido todo muy rápido, en mi cabeza no estaba la opción de salir de la Roma pero cuando me llaman cambio totalmente la idea que tenía. Porque salgo de un club pero vengo a otro club. Y se el valor que me dan para poder dejar algo muy lindo por algo mucho más bonito. Y eso se lo debo a Carlos Vela que siempre me ha dicho cosas maravillosas de la ciudad”.

-Llamó a Carlos Vela. “Las referencias las he tenido siempre, porque siempre hablaban cosas muy positivas de lo que era la ciudad y el club, y al momento de la llamada de la Real, me pongo en contacto con Vela y me ayudo a tomar esta decisión. Fue mucho más fácil el poder venir”.

-Real abajo en la tabla. “Veo en un lugar que no le corresponde por plantilla y cuerpo técnico. Está en una racha negativa pero trabajando podemos sacar esto adelante tirar para arriba”.

-Qué puede aportar a la Real. “Es trabajo y ayudar a mis compañeros. Se que es una plantilla joven pero tengo mi experiencia disciplina y madurez para ayudarles a crecer”.

-Valorado en la Real. “Me sentí valorado por los tres, querían que estuviera aquí porque aquí sentí que la ilusión era que yo viniera y eso es importante”.

-Mundial de Mexico. "No estaba teniendo los minutos en la roma que quería y debía cambiar para luchar por minutos pensando en mi y en la selección mexicana porque quiero llegar de la mejor forma posible al mundial de Rusia”.

-Presión por sustituir a Iñigo Martínez. “Para nada. Lo que ha sido Iñigo fue grande, le conozco porque en mi tiempo del Espanyol era un joven con mucho futuro, pero no pienso en venir a suplirlo y solo vengo a aportar lo que yo se, y no es un peso o presión, ni nada por el estilo”.

-En qué se parece a Iñigo. “Parecer a Iñigo en que somos zurdos me considero de su estilo porque tengo buen trato de balón que me gusta subir a marcar goles en los córners. Y De Diego Reyes en que es más alto y con una técnica con manejo de balón muy buena. Y lo principal es la edad y la experiencia que tengo en este momento”.

-Competencia en la Real. "No los conozco de verlos mucho, de Llorente se que estuvo en la cantera del Madrid y luego Loren me dijo que Raul navas hizo una gran temporada el año pasado".