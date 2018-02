El PSOE tacha de “preelectoralista” la visita del ministro de Fomento

Alicia Palomo en su doble condición de portavoz de la Comisión Ejecutiva de su partido y alcaldesa del Espinar apuesta por la eliminación de los peajes de las autopistas que mantienen a la provincia en una clara situación de desigualdad y que una vez finalizadas las concesiones de las autopistas AP6, AP51 Y AP6, la gestión de estas vías pase a ser asumida por el Estado.

Esta propuesta coincide con lo anunciado ayer por el titular de Fomento y la iniciativa que los parlamentarios socialistas presentaron en pasado 18 de enero. Palomo afirma que se debe luchar por “eliminar una barrera social y económica de entrada a Madrid de los segovianos”.

Además urgen al Gobierno que informe sobre el cumplimiento de la sentencia europea de 2010 sobre la ilegalidad en la concesión de estos peajes y cumpla que las concesiones no se prorroguen. Esto no significa que haya que sacrificar ni un solo puesto de trabajo de aquellas personas que hoy trabajan para las concesionarias ya que el mantenimiento y conservación de estas infraestructuras ha de seguir existiendo. Y velarán para que el gobierno vele por el cumplimiento del contrato por parte de las empresas evitando que se repitan episodios como el de la nevada de principios de año.

Palomo ha afirmado que la existencia de estos peajes provoca que San Rafael asuma una intensidad de tráfico de 15.000 vehículos diarios de los cuales 1.700 son camiones pesados. Los socialistas singuen denunciando el compromiso del Ministerio con este proyecto “el partido Popular lleva gobernado desde 2011, sí verdaderamente hubieran tenido voluntad política de solucionar esta situación insostenible lo hubieran podido hacer” y ha continuado afirmando que “ayer tuvimos que escuchar al ministro como dice que incluso a pesar de no tener aprobados los presupuestos generales su ministerio tiene ya consignación presupuestaria para licitar el proyecto de la variante insisto más bien parece un discurso preelectoralista, que una solución real”.

En San Rafael siguen esperando las medidas prometidas para el desvío del tráfico pesado e insisten en una verdadera falta de voluntad política para solucionar el problema “nos hubiera encantado que Gómez de la Serna hubiera visitado in situ la travesía de San Rafael y hubiera sido testigo directo y no desde el despacho de cual es la situación a la que están sometidos los vecinos de San Rafael todos los días y además me hubiera encantado que hubiera aprovechado la visita para haberme dado la tan ansiada cita que lleva reclamado el consistorio espinariego” señalaba la regidora.

La alcaldesa de El Espinar ha adelantado que se está constituyendo en el municipio una plataforma que plantea movilizaciones ante el problema de la travesía, movilizaciones, concluía, que serán siempre apoyadas por el consistorio.