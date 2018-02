Xantatge al xup xup

Té barra la cosa... Ara arriba la "vice" Soraya Sáenz de Santamaría i fa seues les paraules de Núñez Feijóo... Que la Comunitat Valenciana es queixa per vici, que amb els diners prestats del FLA com són a interés zero que damunt hem de donar gràcies. I el PP d'ací, pega "cabotà"... ha dit, sí, que Núñez Feijóo no critica, que defén el sistema FLA de diners prestats però mut, res més... És fàcil parlar així quan en Galícia eixos mateixos diners te'ls donen i no és un préstec. I el contrasentit arriba més enllà encara quan el ministre Montoro reconeix que part del deute històric de les autonomies és provocat per un finançament deficient. Tot forma part de la mateixa estratègia: Vols finançament, vols que et perdone el deute, dóna suport al pressupost... Alguns diuen que això és fer política... Jo crec que és xantatge...