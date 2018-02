Margarita Soler lamenta que la situación de Camps afecte a la imagen del CJC

El Consell Jurídic Consiltiu, ya ha recibido de les Corts, la resolución aprobada la pasada semana de " instar a Francisco Camps, a que renuncie a su puesto de consejero". Sin embargo según ha señalado a la SER la presidenta del Consell jJurídic ,Margarita Soler, la iniciativa política, ya no tiene más recorrido, es Camps el que debe decidir si sigue o no como consejero y el Consell Jurídic no va a valorar lo que debe hacer ni la iniciativa de la Cámara.

Soler no entra a valorar la iniciativa política, y defiende absolutamente el derecho de los grupos parlamentarios a presentar las iniciativas que crean, pero reconoce que el debate y votación de esa iniciativa en la cámara, presentada a instancias de Compromís, ha colocado al Consell Jurídic en el foco mediático, y se ha reabierto el debate sobre si este tipo de organismos son necesarios o no.

Soler señala que no es conveniente ni grato que la entidad que es una institución del autogierno valenciano sea " noticia" por cuestiones ajenas a sus labores de asesoramiento y de emisión de dictámenes jurídicos.

Soler no quiere revelar que haría ella en caso de encontrase en la situación del ex presidente Camps, en caso de que les Corts le pidieran que renunciase a su puesto, y reitera que de momento y hasta que haya una resolución judicial firme- si la llega a haber - no se le puede obligar a Camps a dejar la institución. Solo puede renunciar voluntariamente.

Sobre la reforma de la ley del Consell Jurídic, Margarita Soler opina que sería bueno que se introdujera potestad del Consell de valorar jurídicamente los proyectos de ley que propongan los grupos parlamentarios de les Corts, para evitar "errores" o corregir algunos aspectos que los grupos pueden desconocer, porque no son juristas, sino políticos.