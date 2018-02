"Dura lex, sed lex", aunque no lo parezca

En estos días en los que de forma legítima se reclama el cumplimiento de las leyes y son continuas las llamadas al civismo asociado al sometimiento de las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico, sería bueno que recordaramos la obligatoriedad de cumplir todas las leyes por todos los ciudadanos, especialmente por aquellos que ostentan responsabilidades públicas.

La ley de Memoria Histórica, guste más o guste menos, es una ley en vigor que no puede considerarse como algo vaporoso cuyo incumplimento no acarrea serias consecuencias.

La carta del alcalde del municipio salmantino de Pajares de la Laguna se califica sola, pero tengo la sensación de que las valoraciones que en ella se plasman no son exclusivas de este señor, si no fuera así, seguro que la nuestra no sería como es a día de hoy, una de las comunidades donde más símbolos franquistas perviven. 700 ayuntamientos de la comunidad aún no han cumplido la Ley de Memoria Histórica, una ley que mientras continúe en vigor debe cumplirse y si no gusta, hágase lo posible por los cauces legales para que se cambie ¿ les suena, verdad ?