De Vigo a la conquista del mundo

La historia de Sara Rodríguez comienza en 2013, el día en el que se apuntó a un gimnasio, el Florida Gym. Lo que para el resto del mundo no es más que el primer paso para incumplir las promesas de año nuevo, para Sara supuso un cambio radical en su vida. A los pocos meses, los monitores del gimnasio se fijaron que su físico era perfecto para competir en Body Fitness. Sara aceptó el desafío.

Dos años después de aquella primera vez en el Florida Gym, participó en su primera competición: el campeonato gallego. A pesar de las dudas de su madre, el día que bajó del escenario con el tercer puesto, tuvo que rendirse ante la evidencia. "Has nacido para esto. Ahora, tienes que luchar", cuenta Sara que le dijo su madre aquel día. Hoy es su gran apoyo.

Un año después, se proclamaba campeona de Galicia y subcampeona de España. 2017 fue el año de su confirmación: repite campeonato gallego y se hace con el de España en la categoría junior. El objetivo para este año es subir un peldaño más. Arturo Castañeda es su nuevo entrenador y con él quiere lograr la clasificación para representar a España en el Campeonato del Mundo de Body Fitness, que tendrá lugar en diciembre de 2018.

El Body Fitness aún es un gran desconocido para muchos, especialmente en Galicia. El trabajo de gimnasio se tiene que compaginar con otras disciplinas. Sara reitera que estar fuerte no es incompatible con ser femenina. "Es necesario saber andar, moverse sobre el escenario, posar... No puedes ser un robot. Por muy buen físico que tengas, si no lo sabes lucir, estás perdida".

Para conseguir el físico que te lleva a lograr campeonatos, es imprescindible la alimentación. En los meses previos a la competición, "merluza, pollo y mucha verdura, pero no puedes tomarte licencias: comes lo que está escrito en un papel y nada más", asegura Sara. Buena alimentación, ensayo de las rutinas de pose y la constancia en el gimnasio son los ingredientes para poder competir con garantías en Body Fitness. Pero, a pesar de lo que se pueda pensar, las horas de pesas, máquinas y entrenamiento no superan la hora diaria. Eso sí, cinco días a la semana.

Todavía son pocas mujeres las que practican esta disciplina en Vigo y menos las que deciden competir a nivel profesional. Para Sara, el body fitness le ha aportado beneficios que van más allá del físico. "Seguridad en mí misma", confirma, "saber que todo lo que haces es porque te has esforzado, porque no todo es un camino de rosas".

La confianza de Sara se refleja en cada campeonato. Conquistó primero Galicia; después, España. El objetivo, ahora, es la conquista del mundo.