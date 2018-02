"El premio me permite seguir trabajando en lo que me gusta"

Hace menos de una semana que ha aterrizado en Vigo y Alvaro Gago aún está en proceso de recuperar la normalidad. El director vigués aún está asimilando el premio del jurado por su corto 'Matria' en Sundance, el festival más importante de cine independiente.

A Alvaro, ganar no se le había pasado por la cabeza, pero tampoco llegar a proyectar el cortometraje en el festival: "Nos lo propusieron desde la distribuidora y aceptamos, pero no teníamos en mente participar. Finalmente, las cosas salieron muy bien".

La historia de 'Matria' nace en Vigo, y surge de las propias vivencias de Alvaro. Un texto que parte de lo más local para desarrollar una lectura a nivel internacional. Una prueba de que el cine no distingue banderas. "Si la película llega, se emociona igual alguien en Sundance que aquí; el cine no tiene límites", afirma.

Sundance es la última parada, pero no la única. El recorrido de 'Matria' por los festivales nacionales ya había dejado rastro en forma de reconocimientos. Pero los premios se convierten, más que en un fin, en un medio para seguir trabajando. "No hay que darles mucha importancia porque te pueden despistar. Lo más importante es que puedo dedicarme a hacer lo que me gusta con menos riesgo".

Las aguas ya están volviendo a su cauce, después de la tormenta que supuso el premio. Y Alvaro ya tiene en mente sus próximos proyectos. Un corto rodado en Vigo y el germen de un futuro largometraje basado en Ramona, la protagonista de 'Matria'.