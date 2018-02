Lambán propone rebajar la cuota fija del ICA y que sea progresivo

El Gobierno de Aragón plantea rebajar la cuota fija del impuesto de Contaminación de las Aguas, en ICA; para que pague más quien más consuma. Es una de las propuestas que ha hecho Javier Lambán para modificar este polémico impuesto, pero la novedad más destacada es que el presidente ha señalado que, con el ICA, su gobierno no tiene ningún afán recaudatorio.

En repetidas ocasiones había afirmado que estaban abiertos a modificar el ICA, pero sin reducir su previsión de ingresos. No obstante, la posición ha cambiado. "No me importa en absoluto cuánto recaudemos después de la reforma del impuesto; lo que me importa es que el impuesto sea justo y entendido por la ciudadanía, se desvanezca cualquier tipo de dudas y sea un impuesto transparente, y sirva para evitar la contaminación de los ríos, para que estén limpios, y para ahorrar agua".

En la propuesta, se contemplan bonificaciones y exenciones para familias con rentas bajas, hogares con todos su miembros en paro, perceptores del IAI o pensionistas. Se quiere introducir el criterio de progresividad, bajando la cuota fija que se paga con el ICA, que ahora mismo es de 5 euros. Según ha apuntado, "se trataría de reducir el tramo fijo y establecer en el tramo variable una serie de subtramos", en los que "los consumos más reducidos de agua tendrían un precio más reducido por metro cúbico y conforme se fuera aumentando el consumo de agua, el precio por metro cúbico sería mayor".

Lambán ha explicado que las propuestas del Gobierno están abiertas a discusión, pero ha recordado que hay 300 depuradoras por construir y, por eso, hay que tomar decisiones sin perder el tiempo