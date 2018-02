Rivera apuesta por un sector industrial fuerte y la supresión de Sucesiones

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha estado este jueves en Zaragoza participando en los "Desayunos de Heraldo". Una cita en la que ha lanzado mensajes en clave nacional, mirando fundamentalmente a Cataluña y el huido Carles Puigdemont pero también regionales, en su mayoría en el área económica. Rivera apuesta por un sector industrial estratégico fuerte, como es Opel, y la supresión del Impuesto de Sucesiones, por obsoleto e injusto.

En un salón con el aforo completo y con presencia política tanto de la derecha como de la izquierda, Rivera ha vuelto a defender su ideario político para conseguir una España renovada y competitiva. El conflicto de Opel de los últimos días con la patronal es un ejemplo de lo mucho que queda por hacer. "Las renuncias en los derechos laborales no creo que sean un modelo" y "ojalá Opel continúe mucho tiempo en España pero no podemos estar confiando o esperando que una empresa decida en su consejo de administración si se queda o se va". Por eso, ha instado a "poner los instrumentos" para que las empresas quieran instalarse en Aragón y en Zaragoza, porque "tengan una legislación que lo permita o porque son pioneros en determinado sector".

En referencia a los impuestos, afirma que se ha de suprimir el de Sucesiones, como ya ha conseguido Ciudadanos en Andalucía o Murcia. "Lo puede hacer Rajoy mañana si quiere". Pero hay más: el modelo de financiación autonómica tiene que cubrir como mínimo las necesidades básicas, con una "caja común, un Fondo de Cohesión Social donde vaya el dinero para garantizar la Educación, la Sanidad y la Dependencia", es decir, los "asuntos básicos". El resto, como policía autonómica o televisiones públicas "te lo pagas".

Los Bienes de Sijena

El líder de Ciudadanos ha dado este toque de atención a Cataluña y Aragón respecto a los bienes de Sijena. "¿De verdad en vez de litigar no podemos acordar? Todos esos bienes no se van a Ucrania, están en España. Al final, la batalla es si están en esta provincia o en la otra y yo, como español, lo único que veo es patrimonio español". Considera Rivera que "las batallas territoriales me entristecen y demuestran en freno que supone este tipo de pugna a la España que queremos".

El agua ha sido otro de los asuntos debatidos. Rivera descarta decisiones políticas y deja en manos de los técnicos el Plan Hidrológico Nacional.