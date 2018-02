RAPA: "Si el ICA es injusto, que paralicen su cobro"

"si es injusto, que paralicen su cobro". Así responde la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) a los cambios sobre el ICA presentados por el presidente de la comunidad autónoma. Insisten la supresión del impuesto y en un nuevo Plan de Depuración. Además llaman a los ciudadanos a manifestarse este próximo domingo.

En la RAPA creen que los cambios se quedan cortos. "No nos vale que simplemente haya cambios de matiz en la forma del impuesto, en sus tramos, en sus exenciones; no es suficiente, y lo que encontramos es una resistencia absoluta del gobierno a avanzar hacia un cambio en profundidad del modelo", ha dicho Enrique García, su portavoz. Por eso, sostiene que "no hay que emitir los recibos de 2017, hay que devolver los de 2016 y, a partir de ahí, nos sentamos a hablar".

No avanzan sus alternativas, ni darán su opinión al Gobierno de Aragón hasta que haya pasado la manifestación que preparan para este próximo domingo, día 4. Saldrá de la Glorieta Sasera a las 12 y acabará frente al edificio Pignatelli con el lema "Gestión pública y eficiente del agua. Precios justos. iCA supresión". Su campaña contra el impuesto no concluye aquí sino que "vamos a interponer una reclamación ante la Junta de Reclamaciones Económico - Administrativas de la comunidad autónoma de Aragón y con eso acaba el proceso administrativo".

También plantean centrar la fiesta de la Cincomarzada en el ICA, llevar la campaña de recursos contra el impuesto a toda la comunidad y celebrar el 23 de abril al margen del Gobierno, en Fabara, un ayuntamiento que se negó a entrar en el plan de saneamiento y construyó su propia depuradora.