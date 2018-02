Consuelo Rumí (PSOE): "El alcalde sólo se hace fotos con la Policía Local"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Consuelo Rumí ha denunciado cómo el equipo de gobierno del Partido Popular ha pasado “de dar migajas a la Policía Local en los presupuestos de 2017 al desplome presupuestario este año”, ya que la dotación económica para dicho cuerpo ha descendido en 37.000 euros, lo que “demuestra la escasa importancia que el alcalde presta a un servicio esencial, muy demandado por los ciudadanos en todos los barrios de Almería”.



Según la responsable socialista, “resulta muy llamativo que la única partida nueva con dotación significativa para la adquisición de vehículos sea para la compra de patinetes, unos vehículos que tienen muy limitado su radio de acción, ya que solo podrán circular por determinadas zonas autorizadas”.



Rumí considera que “con los 107.000 euros que van a destinar a patinetes se podrían comprar 12 scooter normales o 7 eléctricas, que puede entrar por todas las calles, dan rapidez a las actuaciones policiales, no necesitan autorización especial para circular por ningún lugar y son más baratas y eficaces, para poner en marcha la Policía de Barrio, una de las principales demandas que nos plantean los vecinos”.



“Ya sean patinetes o bicicletas, mucho nos tememos que habrá más de estos vehículos que policías porque la situación en materia de personal sigue siendo insostenible, como venimos denunciando en el Grupo Municipal Socialista desde el inicio de esta Corporación”. Según las normas europeas, harían falta un total de 390 agentes para una ciudad para Almería, “pero la realidad es que contamos con 265 agentes, 125 menos de los que tendría que haber”, ha aseverado.



“El alcalde agradece y elogia a los agentes su extraordinario trabajo, algo, que, desde luego, todos compartimos, incluso utiliza el discurso socialista de la moción no aprobada sobre el déficit de agentes incrementado por las jubilaciones adelantadas que se van a producir, pero la policía necesita mucho más que palabras; necesita atención real, con partidas que contribuyan a mejorar y renovar los medios que utilizan, y eso es lo que no aparece en los presupuestos”, ha criticado.

