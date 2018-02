Qué te lleva a calzarte unas zapatillas y empezar a correr a los 50 años, cuando nunca habías hecho deporte o hacía mucho tiempo que ya no lo practicabas. Esta semana en SER Runner Cuenca, con Toni Duque y Manuel Ruiz-Gómez de Fez conocemos las historias de corredores que se iniciaron en el running y en el mundo de las carreras cuando ya contaban con cinco décadas de vida.

Conocemos las historias de Piluca Lillo y Javier Fernández. Piluca empezó a los 49 acompañando a una amiga que tenía un problema de salud. “Pasé de los tacones a las zapatillas, nunca me había puestos zapatillas y me tuvo que poner el primer día unas de mi hija, Salí el primer día y me hice 5 kilómetros. Me gustó y no lo he dejado”.

Javier Fernández, empezó a los 50. “Empecé por salud. Había tenido un accidente de moto, llevaba unos clavos en la pierna y pesaba más de 100 kilos. Empecé sólo y fui capaz de hacer 10 kilómetros con los clavos y los kilos”.