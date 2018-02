"No quiero que Mariscal dimita, sino que colabore con la Junta"

El vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que no quiere que el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, presente su dimisión, sino que colabore con la Junta.

Después de que este fin de semana el regidor conquense retase al ejecutivo autonómico a dimitir si le presentaban documentos de los proyectos propuestos para Cuenca, Martínez Guijarro ha asegurado en una entrevista en SER Cuenca que no quiere la dimisión del alcalde, sino que no ponga “palos en las ruedas” a los proyectos que le propone el ejecutivo autonómico.

Preguntado también por una posible moción de censura, el vicepresidente ha indicado que lo normal es que el alcalde agote la legislatura, pero que es imprescindible entenderse para las propuestas que hay planteadas.

En todo caso, Martínez Guijarro ha insistido en que es “vox pópuli” que el alcalde no tiene claro si seguirá la próxima legislatura, y que “hay dirigentes del PP que no quieren que siga”.

A este respecto, también la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, María Jesús Gómez del Moral, ha aseverado que lo que tiene que hacer Mariscal no es dimitir, sino preocuparse por la ciudad. Respecto a la moción de censura, no cree que sea un momento adecuado aunque no rechazan hablar “de nada”

Granjas porcino

Las granjas porcinas pueden instalarse en los pueblos siempre que se cumplan los requisitos y se hagan bien las cosas. Así lo ha asegurado el vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha, que ha subrayado que es necesario generar actividad en los pueblos para evitar la despoblación.

El vicepresidente ha asegurado que están trabajando en una normativa para “separar” dos kilómetros del casco urbano estas instalaciones, y que esto sumado a una correcta gestión de los residuos, y a estudios relacionados con los vientos dominantes, pueden hacer perfectamente compatibles estas granjas con la vida en los pueblos.

De hecho, ha lamentado que muchas personas que se oponen a estas instalaciones a través de las redes son de grandes ciudades, y no sufren el problema de despoblación en la provincia.

Certificación Starlight

Otro de los focos de generación económica que Martínez Guijarro espera para la provincia, en este caso en materia turística, es el desarrollo del turismo astronómico tras obtener la certificación Starlight para la Serranía.

Este jueves se ha reunido con los alcaldes de los pueblos para recordar la necesidad de formar al personal turístico en este nuevo recurso, y sobre todo cuidar la contaminación lumínica cuando se realicen nuevas infraestructuras.