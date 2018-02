El PSOE de Cuenca tendrá nueva Ejecutiva local a mediados de mes

La Agrupación Local del PSOE de Cuenca tendrá una nueva Ejecutiva a mediados de este mes de febrero. Es el plazo que ha marcado el presidente de la Comisión Gestora, Julio Magdalena, una vez concluido el proceso congresual del Partido Socialista.

Magdalena, que preside esta gestora desde hace más de dos años, ha apuntado que sólo es necesario ser militante del PSOE para poder presentar candidatura a la Secretaría Local, y no es necesario hacerlo a través de primarias sino de una asamblea extraordinaria que se convocará en los próximos días.

La Agrupación Local del PSOE de la capital tiene algo más de 200 militantes. Desde la marcha de Juan Ávila a la Federación de Municipios y Provincias, en otoño de 2015, está en manos de una gestora presidida por Magdalena.

El propio responsable ha reconocido que fue un cargo provisional que se ha alargado más de lo previsto por las “turbulencias” que ha atravesado el PSOE en los últimos tiempos, y que a su juicio ya se han “calmado”.

Hasta que no se conforme esta nueva dirección de la Agrupación Local, el Partido Socialista no comenzará a pensar en el candidato a la alcaldía de la capital, un asunto que según la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, María Jesús Gómez del Moral, “aún no toca”.

En todo caso, Gómez del Moral ha manifestado que el Partido Socialista no es sólo un candidato, sino el proyecto que éste tenga que liderar.