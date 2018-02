Bravo: "Era una gran oportunidad pero me quedo en un sitio donde estoy contento"

Carlos Bravo seguirá en el Conquense hasta final de temporada. Tres equipos de Segunda División B se han interesado en hacerse con sus servicios desde que llegó a la Balompédica. El último, un equipo en la parte alta de la tabla, con aspiraciones de ascenso a Segunda División. Uno de esos equipos “irrechazables”. El Conquense se ha remitido a la cláusula del jugador, 20.000 euros.

En declaraciones a SER Deportivos Cuenca, Bravo asegura estar “contento a pesar de no haber podido salir, pero me quedo en un sitio donde estoy bien”. “Lo único que me ha separado de salir ha sido la cláusula. Entiendo que la pidan pero cuando tienes opciones, se me comunica que se va a pedir algo por mí, pero al final han pedido todo. Entiendo la faceta del director deportivo y del presidente, pero estoy molesto con eso”, asegura.

“Es un buen club de Segunda B, que está arriba. Era una oportunidad, pero estoy también contento por quedarme aquí. No me quedo a disgusto aquí. Tengo el apoyo de todos. Jodido por no haber podido subir de categoría, pero por otro lado contento”, dice. Pese a lo .Nunca se me ha pasado por la cabeza ponerse en rebeldía. En ningún momento me he planteado hacer las cosas mal ni por detrás, no van conmigo ni con mi personalidad. Podré ser mejor o peor jugador pero como persona nadie me podrá reprochar nada.