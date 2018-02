Intento entender, aunque me cuesta, a las personas que suben a la cumbre a ver la nieve cuando se desaconseja, sobre todo cuando se trata de embarazadas, de niños pequeños que llevan sus padres o personas mayores. Unos 40 fueron evacuados en estos días por efectivos de emergencias de la isla y algunos tuvieron que ser atendidos en el centro de salud de Tejeda.

Lo que sí entiendo son las ganas de todos de disfrutar del espectáculo del manto blanco de nieve que deja lindísima la cumbre de Gran Canaria. Y más si tenemos en cuenta la presión de los más pequeños hacia sus progenitores.

Ahora bien, los adultos estamos para frenar las ansias de los más pequeños y poner cordura a las cosas. Se necesita prudencia máxima. El cabildo se ha visto obligado por seguridad a cerrar los accesos a la cumbre, aunque por intervalos, vigilando los posibles riesgos y abriendo por zonas y por un circuito de una sola dirección para acceder cuando es posible y esa es una buena medida. Es necesario la información actualizada por los medios informativos y por internet.

El ayuntamiento de Tejeda ha decidido aplazar las fiestas del Almendro en Flor, visto lo visto, otra decisión acertada desde la máxima prudencia. Las 30.000 personas que en un fin de semana suelen ir a este evento, sumadas a las gentes que quieren ver la nieve pueden bloquear el municipio y las zonas altas de Gran Canaria. En Tejeda no ha parado de llover y los terrenos para los aparcamientos anegados de agua. En definitiva no se podía hacer otra cosa, la semana que viene habrá tiempo de fiestas típicas y por supuesto de los grandes carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que el ayuntamiento de la capital se ha visto en la tesitura de suspender el concurso de murgas hasta que esto mejore. Le quedaba la opción de hacerlo a cubierto pero las murgas no han aceptado.

Con todo señores tenemos, que cuando el temporal arrecie todos a cubierto. La prudencia por nuestra seguridad una virtud. Tendremos tiempo durante los próximos días de ver la nieve de forma segura y de disfrutar de nuestro medio ambiente de una forma inusual. Parece que la imagen del agua corriendo por los barrancos durará varios días.

Lo que son las cosas, hace nada que hablábamos del último incendio de Gran Canaria, con imágenes dantescas, todo quemado y ahora llega mucha agua y nieve que dejarán un verde impactante en poco tiempo.

Ya saben que no hay mal que dure 100 años.