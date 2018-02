‘A vueltas con el Brexit’

Todo el Campo de Gibraltar, pero sobre todo la Línea de la Concepción, anda pendiente de las anunciadas y vaticinadas consecuencias del Brexit en nuestra zona las cuales, por otra parte, nadie concreta en que se pueden sustanciar, aunque no es menos cierto que ya hemos visto algún anticipo en la continua bajada de la libra desde que se celebrara el referéndum en reino unido sobre el mencionado Brexit.

Resulta desalentador que después de tantos siglos de vaivenes, invasiones y ostracismo con los que nos ha castigado la historia, sigamos en la actualidad pendientes de un futuro incierto por decisiones de terceros, que nos pueden acarrear más paro y ruina de la que ya tenemos en nuestra comarca.

Si es lo que yo digo ¡parece que nos ha 'mirao' un tuerto¡ o peor aún ¡parece que nos ha 'mirao' Oriol Junqueras¡

Si damos un repasito a la historia y escudriñamos en el pasado, comprobaremos que desde la prehistoria hemos tenido muy mala suerte en el campo de Gibraltar.

Ya es sabido que el hombre de Neanderthal ¡hola que tal¡ debería de haberse llamado el hombre de Gibraltar, pues su cráneo apareció en la roca ocho años antes que el del valle de Neander en Alemania. Pero yo pregunto ¿Cuál es el problema señores; es que el hombre de Neanderthal se dedicaba a la caza y la pesca y el hombre de Gibraltar se dedicaba al contrabando?

Pero es que incluso antes del cráneo de Gibraltar, apareció la tibia y el peroné de taraguilla y el cóxis de los cortijillos, pertenecientes a un Homo Sapiens pero bastante sapiens ya que según consta en una inscripción hallada en su tumba, tenía dos máster; uno en supervivencia extrema y otro en decoración de interiores de cuevas.

Pero es que la edad media tampoco nos trató bien.

Cuando los moros llegaron a la península en el año 711 y se apalancaron en el Campo de Gibraltar, como todavía no existía la Mancomunidad, pues hubo cierto desconcierto, además los enfrentamientos y peleas entre moros y cristianos eran constantes. Los moros tenían muy mala bebida, hasta el punto que tuvieron que abandonar el consumo de alcohol y pasarse a la cachimba.

Las provocaciones eran constantes, de hecho había un grupo de meriníes de Algeciras que venían por las noches de juerga a la línea, que por cierto la gente se creía que eran una chirigota que iban disfrazaos de moros, porque cada vez que se encontraban con algún cristiano le cantaban

“yo soy moro de la morería,

Y tengo un tranco que es una monería,

Tu la tienes muy chica como un pinganillo,

Y yo cuando levanto en un momentillo,

Se me pone ajin como las torretas de los junquillos………….sin exagerar”

Así que los cristianos montaban en cólera y se cagaban vivos ya saben ustedes que con el cólera la gente se va de varilla.

En esta tesitura Tarik se hizo dueño del cortijo y Musa además de inventar la mayonesa, tomó un harem de 300 mujeres campogibraltareñas . Hubo un tarifeño llamado Segismundo alreves, que le ofreció a su mujer y a su suegra, pero Musa no tragó, lo mismo que no tragó Guzmán el bueno, conocido entonces en Gibraltar como Guzmán el very good, cuando el infante Don Juan le pidió las llaves del castillo, a cambio de liberar a su hijo. Aunque Guzmán de bueno, fue tonto porque le hubiera tirado una copia falsa de la llave y mientras si, o mientras no, le hubiera dado tiempo de rescatar a su hijo. Esto viene a demostrar el carácter tan noble de los campogibraltareños; asi nos luce el pelo.

En estas, y para colmo de males ,en julio de 1369 se presenta un ejército moro en la puertas de Algeciras y pasó lo que siempre pasa, alguien se había dejado la puerta abierta, como ocurre en el portal de mi piso a cada momento, y claro esta gente entraron como muhammed por su casa y aprovechando que la mayoría de los hombres estaban todavía desmontando la feria, acabaron con la población y arrasaron e incendiaron la ciudad y no quedó nada de Algeciras; esto sumado a que el año anterior no cayó el gordo en Algeciras por un numero, vino a confirmar la mala suerte que siempre ha tenido esta zona.

Ya en la edad moderna, bastante antes que triunfaran los Beatles de Liverpool y los Beatles de Cádiz, van los ingleses y sin decir ni “good morning” ni “good afternoon” y se cuelan en Gibraltar, por cierto que era agosto y muchos de los habitantes de la roca en ese momento, se encontraban de vacaciones en las playas de lo que hoy seria sotogrande, sabido es lo que le ha gustado siempre esa zona a los gibraltareños. Así que con la excusa de la guerra de la sucesión y el aspirante al trono, el archiduque Carlos, los ingleses protagonizaron el primer movimiento okupa de la historia. Posteriormente Felipe V intentaría varias veces el desahucio pero no tuvo el apoyo de los ayuntamientos del cambio y no hubo manera.

Y ahora después de todo aquello, después de volar la línea de contravalación para quedar bien con los franceses, después de Franco, de Hitler y la operación Félix, después del cierre y la apertura y después de tantas fatiguitas; ahora lo del brexit.

Y yo le digo a los políticos ingleses y a los políticos españoles ¡¡por favoooooooooor quedarse quietecitos ya hombre que lo vais a romper tó!!