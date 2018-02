Liam Gallagher devuelve a Sonorama el sonido internacional

Uno de los iconos musicales del cambio de siglo, Liam Gallaggher será uno de los cabeza de cartel de Sonorama Ribera 2018. Tras su última edición, la del 20 aniversario en cuyo cartel participaron exclusivamente artistas de nuestro país como homenaje a décadas de música española, este año el festival ribereño vuelve a programar nombres internacionales con una primera confirmación para mitómanos: el exlíder de Oasis presentará en el escenario principal su debut en solitario, As You Were, que ya ha sido número uno en Reino Unido. Gallagher será también cabeza de cartel en otros festivales europeos, en el que, según los organizadores de Sonorama supone “uno de los retornos más impresionantes del rock actual”

El nombre del británico se une a los ya confirmados de Bumbury, Izal, La MODA, Dorian, Rozalén, Xoel López o Sidecars entre otros.

Como advertencia a los seguidores del festival ribereño sus organizadores han informado de que este sábado 3 de febrero cambia el precio de los bonos para la edición del próximo mes de agosto.