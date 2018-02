Luis de Vega apela al espíritu del Príncipe

Equipo y afición juntos hasta el final. Esa es la filosofía que siempre ha llevado al éxito al Villa de Aranda, y esa es la mentalidad que quiere recuperar el cuadro amarillo este fin de semana ante Torrelavega. Un equipo que bien conoce el meta Luis de Vega, el año pasado en la disciplina cántabra, y que este jueves mostraba su optimismo en El Banquillo de la SER. "Si la afición nos respalda vamos a poder ganar con ellos", afirma de Vega.

El leonés no se esconde y es sabedor de que el equipo no ha sido todo lo fiable que debiera en casa. "Las estadísticas hablan por sí misma" y afirma que "podemos revertir esos números" y el equipo no necesita una mejoría urgente.

El cancerbero, en una arenga a todos los sectores, explica el porqué se va a ganar a Torrelavega. "Primero, porque la victoria del otro día ha sido un empujón moral" a lo que añade que "porque es un partido de esos que gusta jugar tras perder allí" y sentencia afirmando que "porque estamos muy mentalizados en la filosofía del gol a gol, no ir más allá y realizar una buena defensa".

SOTO AVISA: "VAMOS A GANAR"



El entrenador de Torrelavega. "Sabemos que no va a ser un partido fácil", afirma, advirtiendo que "además tenemos muy pocas referencias de un equipo que con los últimos refuezos ofreceo otras alternativas", añade.