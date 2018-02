Una noche de mafia contrarreloj

Las comparsas Los mafiosos y Tic Tac Tic Tac, de Juan Carlos Aragón y Tino Tovar, podrán medir hoy sus fuerzas como claras favoritas a estar en la final y aspirar por el primer premio. Será una noche para oír el soniquete de Los Molina, comprobar si se repiten las buenas sensaciones de la chirigota del Cascana, disfrutar del tango de Pardo o de las risas que genera el cuarteto del Gago. Así se presenta este penúltimo cuarto de final del 2 de febrero del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz

CORO DON TARATACHÍN

El coro de Julio Parado y Antonio Rivas logró buenas sensaciones en preliminares. Es un canto a la creatividad e ingenio del carnaval, en una apuesta mucho más alegre que el año anterior. Los tangos fueron para los 40 años en la fiesta y para la independencia de Cataluña. Cuplés a El Pellejo y contra el alcalde de Cádiz, "una tormenta que venía fuerte y se quedó en nada". El coro se crece en un popurrí muy entretenido. El jurado de Radio Cádiz le dio de nota un 6,51 y lo dejó en segundo puesto, tras el de Pastrana.

COMPARSA JUAN SIN MIEDO

La herencia majara está en esta comparsa de El Puerto. En su pase de preliminares, con todo, no brillaron ni en afinación ni interpretación. Letras a este legado dejado por Pedro el de los Majaras y una historia sobre la gente que muere sin hogar. El grupo cometió varios fallos, que se fueron solventando en cuplés y popurrí. Llegan a cuartos tras la polémica que ha generado su estribillo, que fue definido como un aliento al acoso, según la página Carnaval Feminista. El autor, Sergio Guillén, se ha mostrado muy dolido por ese comentario y está por ver si hace mención a ese tema en el repertorio. El jurado de Radio Cádiz le dio un 3,57, lo que la situó en el puesto 29.

CHIRIGOTA ESTE AÑO NOS VERÉIS EN EL ALTAR

La chirigota del Taka se presenta como patronos de Cádiz. Presentación muy animada y estilo clásico. En preliminares, sus pasodobles abordan la historia de la agrupación con cierto resquemor y abordaron la polémica entre Cataluña y el Carnaval de Cádiz. Fútbol y carnaval se mezclaron en los cuplés. El jurado de Radio de Cádiz les dio un 5,52, lo que las situó en el puesto 10.

CUARTETO LO MISMO NOS VEMOS EN EL CANO QUE EN CLASES DE PIANO

El cuarteto del Gago trata de revalidar el primer premio del año pasado, con la dificultad de un alto nivel este año en la modalidad. Se presentan como unos padres que esperan a las puertas del colegio a llevar a sus hijos a las actividades extraescolares. Bien llevado, con buenos golpes muy gaditanos, se resiente, quizá, en no haber encontrado unos personajes tan carismáticos como sí tienen sus rivales o ellos mismos tenían el año pasado. Habrá que estar pendiente a ver cómo avanza esta historia en cuartos de final. El jurado de Radio Cádiz les dio un 6,76 y los situó en primer lugar.

COMPARSA TIC TAC TIC TAC

Tino Tovar acertó con este tipo de reloj que inicia la cuenta atrás. Al final de la actuación, resulta que esa cuenta atrás es la de él mismo en el carnaval. Un anuncio de despedida (definitiva o temporal, sólo el tiempo lo sabrá). El grupo suena con gran arte. Se cantó a sí mismo en el primer pasodoble. "Me licencié en imposibles para que tú en mí te fijaras. Donde otros ven una locura, yo veo un sueño. No escarmiento. Nada me importa. Vivo pa pisar tu tierra. Me reinvento. Ni un paso atrás"-En la segunda, toc´p la fibra sensible narrando la emoción de los hijos de estos comparsistas que sueñan con vestirse como sus padres. En los cuplés se rió de sí mismo. La última cuarteta del popurrí deja un regusto amargo en el adiós pero embellece y da trascendencia a todo el conjunto.

DESCANSO

CORO EL DIABLO SE VISTE DE CORO

El Carnaval de Cádiz recupera el coro de Nandi Migueles, tras su sentida ausencia del año pasado. En preliminares, dedicaron un tanto al tango. Y otro a cómo conoció a su mujer, fallecida el año anterior. Cuplés con una música algo estrambótica, muy chirigotera. Popurrí con cuartetas de contenido político. El coro suena agradable, aunque no alcanza el nivel de sus mejores años. El jurado de Radio Cádiz lo puntuó con un 5,60, sexta posición.

CHIRIGOTA CAI DE MI ARMA

La chirigota del Cascana separa a sevillanos y gaditanos en un peaje divertidísimo. Arrancan muchas risas en la presentación con su dialéctica entre Sevilla y Cádiz. Los pasodobles hablaron de Rajoy y de la Uchi. Los cuplés abordaron con gracia los nombres de las agrupaciones y narraron el despertar de una persona dada por fallecida. El popurrí tiene muchísimos golpes, que elevan el nivel y la sensación de gran chirigota. El jurado de Radio Cádiz les dio un 7,11, lo que las dejó en tercera posición.

COMPARSA LOS MAFIOSOS

La comparsa de Juan Carlos Aragón se presenta con ánimo de llegar a lo máximo. Su primer pasodoble fue un recorrido por sus gustos musicales. En el segundo reflexionaba sobre Cataluña con un hipotético nacionalismo andaluz, que está por venir. En los cuplés, letras sobre las muertes de altos cargos del PP y otro Rafa Nadal. El jurado de Radio Cádiz la puntuó con un 7,55, la nota más alta en la modalidad.

CHIRIGOTA LOS SIRENITAS

Cierra la sesión la chirigota de Los Molina, que homenajea a los servicios de emergencia que atendieron a su autor en un accidente de tráfico, del que se salvó felizmente. En preliminares recordaron ese siniestro en el primer pasodoble y el segundo fue dirigido a La Manada. Los cuplés abordaron el independestismo y a una nochde de ligue con sorpresa final. El popurrí exhibe su potencial de percusión y sus guiños carnavalescos. Mantienen el gran nivel chirigotero, pero sin la frescura que les hizo triungar con Los serenísimos. El jurado de Radio Cádiz les dio un 5,81, lo que les dejaba en el puesto número séptimo, con opciones de semifinales.