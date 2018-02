Liam Gallagher, nueva confirmación de Sonorama

Liam Gallagher subirá al escenario principal de Sonorama 2018, según ha confirmado este viernes el festival. El artista británico, el primer cabeza de cartel internacional que se ha anunciado para esta edición, presentará su debut en solitario, 'As You Were', que ya ha sido número uno en Reino Unido. Sonorama Ribera vuelve a programar artistas internacionales, después de que en su edición 20 aniversario el cartel estuviera compuesto solo por músicos nacionales.

Gallagher, excomponente de Oasis, compartirá cartel con otros artistas ya confirmados para Sonorama 2018, como Bunbury, Xoel López, Sidecars, La M.O.D.A., Dorian, Izal o Rozalén. El festival tendrá lugar entre los días 8 y 12 de agosto.