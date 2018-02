Martí: "El Granada es de los mejores equipos de la categoría"

Última sesión preparatoria del CD Tenerife esta mañana tras la cual el técnico del conjunto blanquiazul José Luís Martí ha facilitado la lista de convocados para el encuentro de mañana ante el Granada y en la cual el principal ausente es el zaguero Jorge Sanz quien se queda en la isla al tener que cumplir partido de sanción.

El técnico blanquiazul reconoció que el conjunto entrenado por un viejo conocido, José Luís Oltra, “es uno de los mejores equipos de la categoría. No será nada fácil pero queremos mostrar nuestra ambición y las ganas que tiene el grupo por volver a la buena dinámica de resultados”, explicó el técnico balear quien también se refirió a Alex Mula, último refuerzo en el mercado invernal del conjunto blanquiazul como “un jugador con equilibrio y buen sentido del juego. Es una buena opción que nos ayudará al grupo a sacar adelante esta situación”. Mula es una de las ausencias en la convocatoria y es que Martí no quiere forzar al jugador recién llegado al grupo.

Respecto a los jugadores con problemas físicos que siguen siendo inquilinos de la enfermería, el técnico reconoció que “en el caso de Longo, no queremos forzarle para que pueda tener una recaída. Ojalá pueda estar para la próxima semana, mientras que en lo que a Juan Villar se refiere he podido hablar con él y cuando esté al cien por cien podrá demostrar su valía”, aseveró Martí quien si ha incluido al jugador en la convocatoria aunque no disputará los noventa minutos casi con seguridad.

Lista de dieciocho para Granada

En la mañana de este viernes se ha conocido la lista de convocados para el encuentro ante el Granada. Martí se lleva dieciocho jugadores entre los que se encuentra Iñaki y Vitolo, mientras que se quedan fuera de la misma Jorge y Camille por sanción. La expedición blanquiazul parte a mediodía de este viernes vía Málaga.