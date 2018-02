¿A cuántas mujeres informáticas conoces?

Sole, Nieves, Ana y María son cuatro de las seis alumnas que forman parte del alumnado de los ciclos de informática del IES Gran Capitán de Córdoba. Y no son una excepción en el ámbito de la educación tanto media como superior. Este viernes han intervenido ante sus compañeros para hablar de brecha digital. Lo han hecho dentro del programa 'Sismana', que lleva una década realizándose en el centro del barrio de Fátima, se acogen charlas de empresarios que explicanlas posibles salidas laborales.

En los últimos años el número de chicas que se animan a estudiar informática ha bajado, sólo un 5'6% frente a la inmensa mayoría de compañeros varones.

Los roles sociales, los estereotipos que han situado a las mujeres más cualificadas para los cuidados y las ciencias sociales, el techo de cristal o la falta de referentes. Carmen Tripiana es la jefa del departamento de informática del IES Gran Capitán y nos cuenta que "no es que no haya referentes, sino que no se vivibilizan". De ahí nace la inquietud de esta actividad. Y también con el objetivo de hacer reflexionar a los compañeros de ciclo de estas jóvenes.

El objetivo de charlas como ésta, donde se ha debatido la presencia de las mujeres en las aulas de informáticas y en las empresas, es romper estereotipos.

Escucha esta interesante experiencia en el IES Gran Capitán aquí.