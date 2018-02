La presidenta de las empresarias: "El conflicto la CEG es una cuestión de egos"

La Presidenta de la Asociación de Empresarias de A Coruña, Ana Ulloa, considera que la situación de ingobernabilidad de la Confederación de Empresarios de Galicia con sucesivos presidentes en los últimos años es un conflicto de egos. En la entrevista de fin de semana de Radio Coruña Cadena SER ha pedido que prime el diálogo y el consenso tras la última dimisión del Presidente Antón Arias ante la falta de acuerdo con los empresarios de Pontevedra y Ourense para buscar acuerdos de gobernanza. Ulloa pide un esfuerzo de todas las provincias.

Critica la falta de mujeres en las cúpulas de las entidades empresariales. A su juicio no porque no haya empresarias válidas sino porque hay apoyos entre las cúpulas y formas de gobernanza en cuanto a horarios y organizaición que no facilitan la incorporación de mujeres.

Considera necesario que haya obligación legal de crear planes de igualdad en todas las empresas, incluso en las pymes, y pide más control de la administración en este capítulo. En la actualidad la ley obliga a doptar medidas de este tipo a las empresas de más de 50 trabajadores y, recuerda, el 95 por ciento de las empresas son de menor tamaño.

Apoya la posibilidad de establecer auditorías internas en las empresas para que las mujeres conozcan las condiciones laborales de sus compañeros varones para luchar contra la brecha salarial.

Noticias relacionadas AUDIO Podcast Entrevista Fin de semana