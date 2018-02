Néyder: "En el campo doy la vida, soy agresivo y muy competitivo"

El nuevo defensa del Elche C.F. Néyder Lozano, de 23 años, ya está preparado para debutar como franjiverde. El central colombiano ha sido el quinto y último fichaje del Club ilicitano en el pasado mercado invernal. Procede del Sanse de Segunda B y firma por lo que resta de campaña y otra más.

Néyder ha manifestado que "llegar al Elche es un paso muy importante para mí porque deseo crecer como futbolista y como persona. Me ilusiona mucho contribuir a lograr el ascenso a Segunda que es lo que merece este gran Club. Estoy listo para jugar. Soy un jugador físicamente muy potente y esta temporada he jugado 22 partidos en el Sanse sin sufrir ninguna lesión".

El colombiano se definía afirmando que "en el terreno de juego siempre doy la vida, corro los 90 minutos, soy agresivo y muy competitivo. Voy bien de cabeza e intentaré aportar algún gol en las acciones a balón parado. Mi compatriota Carlos la "Roca" Sánchez que jugó aquí en Primera, me dijo que no me lo pensara y me recomendó sin dudarlo que fichara por el Elche. Es una gran oportunidad para mí".