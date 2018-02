El Eldense pregunta a su afición por el horario de los partidos

Ante la incertidumbre creada por el continuo cambio de horarios en los partidos que el C. D. Eldense ha jugado en el “Nuevo Pepico Amat” esta temporada y el malestar, cuando no sorpresa, que en determinados sectores ha creado la hora fijada para el partido del domingo (11:45 h) ante el Villarreal C. F. “C”, la directiva que preside José María Roig ha decidido llevar a cabo una encuesta entre los aficionados que acudan al fútbol para pulsar su opinión sobre este particular.

Por otro lado, el Eldense ha puesto en marcha un buzón de sugerencias en la dirección de correo electrónico, afición@cdeldense.es, para que los aficionados puedan hacer llegar “alguna propuesta interesante o algo que os gustaría que se mejorara desde el club”.