Oportunidad de hacer historia

Mañana viaja la expedición del Monbus Obradoiro a romper otro maleficio que le acompaña por su singladura en la ACB. En Zaragoza nunca ha logrado ganar el equipo compostelano que intentará a aprovechar el momento de desazón que vive el Tecnyconta Zaragoza, en plena crisis de resultados y con Jota Cuspinera recién cesado en el cargo esta semana (Pep Cargol dirigirá al equipo hasta que llegue sustituto).

En la expecición obradoirista viajarán todos los jugadores de la plantilla, pues si bien Albert Sabat todavía arrastra molestias por una talalgia, ha entrenado durante la semana y podrá jugar en el Príncipe Felipe.

El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa y ha explicado que su rival “es un equipo que, como coja la racha buena, son capaces de romper un partido en tres minutos y ya hemos sufrido en nuestras carnes lo que es tener tres minutos de pájara. Tenemos que tener mucho control en ese aspecto y que nuestra regularidad sea constante”.

El técnico compostelano ha detallado que la clave del partido estará en “tener control sobre las cosas que podamos tenerlo, que son estar concentrado, no cometer pérdidas absurdas, ser capaces de defender”.

El entrenador ayudante del Tecnyconta, Pep Cargol, asumirá la dirección del equipo tras la marcha de Jota Cuspinera. Sobre este tema, Moncho ha destacado que “Cargol tiene capacidad, conocimientos y actitud de sobra para dirigir perfectamente al equipo. Creo que es la opción más inteligente. No vas a cambiarlo todo de un día para otro porque es imposible. Intentarán ajustar aquello que él entienda necesario. Al final estas situaciones siempre funcionan, a corto plazo, como un efecto motivador. Nuevo entrenador, ganas de demostrar que lo puedes hacer bien, juegas en casa… Seguro que eso les va a servir de acicate”.

Sobre la plantilla de su rival, el entrenador compostelano ha destacado que “Gary Neal es el tercer máximo anotador de la competición, el jugador que más faltas recibe, el que más veces va al tiro libre… También están Bellas, Blums, Varnado, etc. En esta Liga no hay ningún equipo pequeño ni ningún equipo que no sea capaz de hacerte daño porque todos precisamente tienen buenos jugadores en su plantilla. Sabemos que nos vamos a encontrar un ambiente que será hostil para nosotros, a un equipo que estará encorajinado y con buenos jugadores enfrente”.

Dirigirán el partido los colegiados Conde, Araña y Sánchez Mohedas.