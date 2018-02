El líder visita a un Boiro enigmático

En la semana en la que se cerró el mercado invernal, el Compos se medirá al conjunto de la Tercera División que más cambios ha realizado. Cinco fichajes en estos días convierten al CD Boiro en un rival aún más complicado respecto de la primera vuelta, en la que consiguieron superar a los blanquiazules por 0-3 en San Lázaro. Pero desde entonces, el Compos ha mejorado y mucho, lo que le ha valido para liderar con mano de hierro la categoría.



Esta vez, en el Municipal de Barraña, los blanquiazules quieren intentar revertir ese resultado, siguiendo con la buena dinámica que tienen hasta la fecha y que les ha permitido sumar hasta nueve triunfos como visitantes en lo que va de campeonato.



“Vamos a seguir el guión, trabajando siempre en base a nuestra manera de jugar, para que el equipo sepa lo que tiene que hacer, que estén cómodos, que se generen sinergias en el campo y que todos sepan las características del jugador que está a su lado”, analizó un Yago Iglesias que regresará al banco tras dos partidos de sanción.

El cuerpo técnico y los jugadores saben que se enfrentan a un rival con “un potencial enorme, con jugadores contrastados en categoría superior y que cualquiera te diría que hombre por hombre son los mejores de la categoría”. Estas circunstancias obligarán a los blanquiazules a “estar muy concentrados durante los 95 minutos, al 200%”, apuntó el técnico, aunque remarcó que “para estar donde queremos, hay que ir a todos los campos y por eso tenemos mucha ilusión y ganasde que llegue el encuentro, denominado desde fuera como el partidazo de la jornada”.

Pese a las turbulencias que semeja sufrir el CD Boiro, Yago no se fía ya que “los jugadores son orgullosos y en estos partidos todos quieren destacar y sobresalir para demostrar su valía ante su público”. Entre esos futbolistas no podrá estar el sancionado Igor, pero quizás si los nuevos, siendo esto una incógnita. “No sabemos que once van a sacar, si los cinco fichajes van a ser de la partida o si no”, explicó el entrenador, pero si que comentó que “los jugadores que están desde el inicio se adaptaron a una manera de jugar y, pese a los cambios, seguirán en la misma línea, con un fútbol combinativo, con gente por dentro de mucha calidad como Pillado o Remeseiro, pero verticales, buscando la gente rápida de arriba como Miki, Cano o Herbert”.

Contra los jugadores que se tengan que medir, el Compos saldrá al Municipal de Barraña a por todas. Saben que el reto es complicada, pues para el Boiro quizás sea la última oportunidad de mantener las opciones de acabar cazando alguna de las cuatro primeras plazs.



CONVOCATORIA

Lorenzo, Lucas; Saro, Cardeñosa, David Uña, Álvaro Casas, Naveira; Mon, Samu, Tomás, Álex Ares, Diego Rey, Róber; Sobrido, Santi y Primo.