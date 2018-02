Cuando uno está inmerso en la vorágine de un sector tiende a pensar que lo suyo es lo mejor, que prevalece sobre todo lo que viene de fuera y no nos vamos a engañar, con la música de Granada podría suceder lo mismo.

Pero por suerte el público que viene o es de fuera se reafirma en la inmensa calidad que tenemos en nuestra provincia, por lo que al bajar de nuevo al mundanal ruido, uno ve que la marca GRX, Granada ciudad del rock, no es un invento político, ni un eslogan publicitario, es un hecho que sucede prácticamente a diario.

Para muestra, dos botones, el primero, es la inconmensurable entrevista que hizo hoy hace justo una semana Carles Francino en La Ventana de la Cadena SER, ver enlace, teniendo como protagonistas a José Ignacio Lapido y a Lagartija Nick.

El segundo a Neuman, murciano de nacimiento pero granadino de adopción, por ser uno de los artistas invitados al Festival multidisciplinar, SXSW que se celebra en Austin, Texas, sin duda uno de los eventos musicales más importantes de los que se celebran en el mundo.

Viernes 02.-

21.00 - Narco - Sala El Tren - Junto a Sinaia los estilos urbanos como el rap en este caso, siguen haciéndose un hueco en la programación de las salas y eso significa que esa pequeña falta que teníamos en Granada poco a poco se va cubriendo. En esta noche con uno de los grandes nombres, el de este grupo sevillano nacido hace ya más de 20 años, presentando su disco "Espichufrenia".

21.00 - The New Raemon - Sala PlantaBaja - Dentro de la amplia gira "Quema la memoria", Ramón Rodríguez junto a sus cuatro compañeros de viaje llegan a nuestra ciudad. Un curioso concepto musical que han convertido en su sello, de lo que llaman ahora rock indie con toques folk y estilo de cantautor, curiosa mezcla con un gran resultado.

22.00 - Danza Invisible - Sala Aliatar - De nuevo la sala más céntrica sigue apostando por traer nuevos artistas junto a aquellos que les antecedieron hace años y para la jornada de hoy viene Javier Ojeda con todo su pop melódico dispuesto a hacer cantar a todo el público sus grandes éxitos como "Sabor de amor" o "Sin aliento".

00.30 - We are not dj's - Sala PlantaBaja - Otra ocasión para disfrutar de esta pareja de deejays, aclamados tanto en grandes festivales como en salas. Con un estilo personalísimo en la creación de sus sesiones y un ritmo frenético consiguen que éstas sean únicas, diferentes y originales.

Sábado 03.-

21.30 - Rulo y la Contrabanda - Auditorio Manuel de Falla - Desde el otro extremo del país, Reinosa, Cantabria, viene Rulo para ser el protagonista absoluto del tercer concierto del ciclo "Momentos Alhambra Música" y lo hará con "Objetos perdidos" su tercera gran gira con un especial cuidado a la escenografía, algo que pasa por ser marca de la casa. Una oportunidad de tener cerca a una gran banda de rock puro, como lo son estos cántabros.

00.00 - EFS - Sala PlantaBaja - Estilos como el "drum & bass" que pasa por ser un recuerdo para muchos, sigue vivo más allá de nuestras fronteras como por ejemplo en los platos de este dj británico que hará su primera sesión en Granada.