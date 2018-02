Vuelacruz saca su primer trabajo a la venta

Después de varios singles de adelanto que ha lanzado el grupo, ya se puede comprar el primer trabajo de Vuelacruz, el grupo jienense heredero de Autómatas. El disco se puede comprar en las plataformas digitales como ITunes, Spotify o Amazon pero también en los principales grandes almacenes como El Corte Inglés, FNAC, Media Markt y Discmedi.

La discográfica catalana Flor y Nata Records ha editado el álbum que tiene un "claro sonido de corte indie-folk que supone un giro de 180 grados respecto al anterior proyecto". El disco fue grabado en noviembre de 2017 en el estudio del productor musical Paco Loco en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María.

El grupo trae canciones como Mantuvimos cielos, Si encuentro algo que decir, El temblor o Me he de perder. El disco se completa con Batir de alas, Enséñame los tiempos muertos, Cada renglón, No habrá perdón y La capacidad. Por último, destaca el tema Si me sigues, que incorpora la voz de María José Mora.

Gira 2018

El próximo concierto será el 2 de marzo en la Sala Kharma de Jaén. Una semana después, el día 9, actuarán en la FNAC Sevilla. Antes de que termine marzo también tocarán en la FNAC de Málaga. El siguiente concierto será en la Sala Cambalache de Bailén el 14 de abril, el 26 del mismo mes llegarán de nuevo a Madrid para cantar en Costello Club. En el mes de mayo tienen, por ahora, dos conciertos, en la FNAC de Valencia y en la Iglesia de San Lorenzo de Úbeda. Por último, el 23 de junio tocarán en la plaza de España de Castejón (Navarra).