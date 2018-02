Jaén+II, una oportunidad de adquirir experiencias tanto profesional como humana

El IES Juan López Morillas acoge esta actividad, destinada a facilitar prácticas profesionales en empresas de diferentes países de Europa.

El diputado de Empleo, Manuel Hueso, ha participado esta mañana en una sesión informativa sobre la convocatoria ‘Jaén+II: Formación Profesional con Plus en Europa’, que se ha celebrado en el IES Juan López Morillas de Jódar.

La Diputación impulsa este proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea dirigida a estudiantes y recién titulados de FP de grado medio y aquellos con formación destinada a obtener certificado de profesionalidad de nivel 2, Jaén+II, a los que se le facilita la realización de prácticas profesionales en empresas de diferentes países de Europa.

En esta convocatoria se amplía hasta tres meses de prácticas, para 140 estudiantes en países como Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia y Lituania.

Además de Hueso, en este acto han intervenido la teniente alcalde, Teresa García; y el director del centro, Enrique Yerbes.

Todos han incidido en lo positiva de esta iniciativa, en primer lugar, el director del IES, Enrique Yerbes, se ha dirigido a los alumnos de dependencia, administrativo y jardinería: “…salir fuera es algo importante, porque eso significa que crecemos y que somos un centro de referencia en la comarca, pero tenemos que dar un saltito más allá, y es que los alumnos también conozcáis otras experiencias, otras formas de vida, otras culturas y que, de camino, ampliéis vuestro horizonte de expectativas laborales, … al final de vuestro camino de formación lo que estáis deseando es incorporaros al mundo laboral… cuanto más formados estéis, cuanto más conozcáis, cuanto más amplio sea vuestro currículum, más fácil lo vais a tener… nuestro objetivo no es solo enseñaros… también facilitaros ese acceso al mundo del trabajo…”.

La concejala y primera teniente de Alcalde, Teresa García, en su intervención, además incidía que “… en el Ayuntamiento de Jódar estamos muy preocupados, e implicados con la educación… no podíamos dejar al margen esta iniciativa, os ánimo a salir al extranjero… no es que os vayáis para no volver, se trata de captar de ideas nuevas y plasmarlas aquí en nuestro país (y en nuestro pueblo)… nuestro país, cuando volváis, debe de estar preparado para ello, para que plasméis esa experiencia que vais a adquirir…”.

Por su parte el diputado, Manuel Hueso, daba a conocer “… los alumnos y alumnas (como vosotros) que ya han tenido esa oportunidad, hablan de lo positiva de la experiencia, donde vais a ampliar horizontes y vais a conocer otros tipos de culturas, y también la experiencia y la práctica laboral en esos países… el objetivo final es que, cuando volváis, empresas de nuestra provincia os puedan contratar… con otras líneas de ayudas, de hasta 10.000 € por contrato, durante un año… ”.

Hueso también explicaba que además de todos los datos que les iban a facilitar las técnicas, él quiere mantener otra reunión con padres y madres, a través de la Asociación de Padres y Madres, para también explicarle a ellos todas las ventajas, “…los voy a animar, para decirles que no va a pasar nada, que ya hay alumnos que han tenido esa experiencia… desde la Diputación vamos a estar detrás de todos vosotros, y para eso hacemos todo lo posible para que estéis en las mejores condiciones… hay una empresa que se encarga de todos los trámites para que estéis tranquilos, para que os limitéis a aprender, a disfrutar y a conocer el país que os corresponda…es un billete con ida pero también con vuelta, que no sacamos solo el de ida… ya tenemos dos años de experiencia…”.

Por último, señalar que en la convocatoria 2017, ningún alumno ni alumna del IES de Jódar se acogía a la convocatoria, a pesar de que había disponibles más de 10 plazas disponibles, pese lo cual se ha insistido en la convocatoria, dado lo interesante e importante de la iniciativa, para complementar lo formación los jóvenes de Jódar.