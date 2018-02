El Govern defiende que será un decreto el que regule el catalán en la sanidad

El Govern continúa defendiendo que sacará adelante un decreto que regule que el catalán para que sea un requisito a la hora de acceder a la sanidad pública de las Islas, aunque con excepciones en caso de que no se puedan cubrir las plazas convocadas. Deja claro que será un decreto y no otro documento, como una orden que regule las oposiciones en el sector.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, admite que "no hay un consenso" en el documento que hay elaborado y por tanto están trabajando durante estas últimas semanas para conseguir un acuerdo tanto político como social.

Desde Més per Mallorca, quienes no han querido hacer declaraciones, se remiten a lo que dicen desde el Govern, tan solo confían en que el texto final de este decreto pueda estar listo antes de la protesta que hay convocada por parte de diversos sindicatos médicos sobre este asunto, el próximo domingo 18 de febrero. Aunque desde el Govern no ponen fecha de cuándo podrían tener acabado el texto, lo único seguro es que será "antes de la convocatoria de oposiciones".

En cualquier caso, la portavoz del Govern no ha querido dar más detalles de cómo será redactado este documento, tan solo que se regirá por la ley de Función Pública. Es decir, que será un requisito, pero, tal como establece esta norma, el sector sanitario tendrá un tratamiento especial en caso de que no se pudiesen cubrir las plazas.