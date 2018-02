Melgarejo: "Solo pensamos en ganar al Lleida"

El Atlético Baleares se la vuelve a jugar. Está vez lo hace ante el Lleida Esportiu el próximo domingo a las 12h. El propio entrenador del conjunto balearico, Horacio Melgarejo, asume que a partir de ahora cada partido se encara como una final. La primera que tienen, por lo tanto, es la del Lleida. Un Lleida que viene de sumar dos empates consecutivos, pero ya llevan cinco sin conocer la derrota.

Por ello, una jornada más, el partido del Baleares se antoja muy complicado. Melgarejo admite que ganar al Lleida es muy necesario. Los blanquiazules suman dos jornadas sin ganar y están a tres puntos de la permanencia. Melgarejo asegura que tanto él como toda la plantilla están con los ánimos necesarios para sacar la delicada situación actual adelante: "Mi ánimo es perfecto, jamás bajo los brazos".

El mercado de fichajes cerró hace escasos días y en el Baleares no hubo ninguna sorpresa de última hora. Pero eso no significa que no pueda haber más incorporaciones. Melgarejo admite que la dirección deportiva está analizando el mercado de agentes libres por si hay algún jugador interesante: "Estoy contento con lo que tengo y si viene a sumar un jugador libre para mejorar perfecto, sino con los que tengo lo podemos sacar".

Melgarejo también ha hablado sobre Julio Delgado. El jugador gallego mostró en su cuenta de Twitter su intención de salir del club en busca de más minutos. Fue una petición que no se llegó a efectuar. Melgarejo asegura que cuenta con Julio Delgado para lo que resta de temporada.