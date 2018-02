¿Cómo se recuperarán los cachorros que sobrevivieron tras ser enterrados vivos en Mula?

Lo pueden ver en el vídeo. De los nueve cachorros que enterraron vivos en una finca de Mula, dos sobrevivieron. El adiestrador de perros Raúl Hernández, que ha facilitado el vídeo a Radio Murcia-Cadena SER, afirma que "los perros, junto a su madre, están en una casa de acogida, están cuidados". Mientras dure el proceso legal, los cachorros no podrán ser adoptados.

En cualquier caso, ahora tienen que pasar un proceso para superar el trauma. ¿Qué procedimiento se inicia cuando se detecta un animal que ha sufrido una agresión grave? El presidente de la protectora ANERPA, Javier Rodellar, afirma que cuando llega un caso de violencia, "el primer paso es acudir a una clínica veterinaria, proceder a una inspección y tomar las decisiones que sean necesarias" para asegurar la salud de la víctima.

Este paso ya lo han superado estos perritos. Ahora tienen que prepararse para poder encontrar otra familia.

El segundo paso, en epalabras de Rodellar, es "empezar a trabajar con el agredido a nivel de comportamiento, de relación con otros animales y con otras personas. Adaptarlo para que pueda, en el futuro, ser adoptado sin ningún problema".

Cuando un animal recibe una agresión grave, pueden desarrollar distintas fobias. Por ejemplo, al género del agresor o al objeto con el que ha sido agredido. En las protectoras realizan una adaptación progresiva para que supere los miedos.

Lo que cuesta más, afirma Rodellar, es que hay que readaptarlos. "Todos estos animales que han sufrido agresiones graves, sobre todo si tienen cierta edad, tienen problemas de comportamiento, miedos, fobias y hay que tratarlo", relata el presidente de ANERPA.

El adiestrador Raúl Hernández recuerda que no hay que atosigar a los perros al principio. "Hay que dejarles su espacio, no atosigarles demasiado", porque aunque pueda parecer que después de un trauma grave los animales necesitan mucho cariño, "esto puede causar el efecto contrario", asegura Hernández.

"El estado no pone dinero"

En lo que respecta a las instituciones, las protectoras ven con buenos ojos la reforma de la ley de protección animal que se hizo hace unos meses. Sin embargo, consideran que hay aspectos que se deben mejorar. La coordinadora de la sección de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados de Murcia, Maravillas Peñalver, pone el foco en la financiación.

"El problema es que la administración no pone dinero. El estado no pone dinero. Entonces en los casos de comiso y en los casos en que las protectoras o las casas de acogida se quedan con los animales estamos solventando los gastos nosotros", Maravillas Peñalver.

Peñalver lanza un mensaje a toda la población: "La gente se tiene que concienciar, cuando vean un caso de maltrato, denunciar siempre. No dejen que se abandone a un animal, que no se les tire a los contenedores, que no se les agreda" porque los animales, dice Peñalver, tienen sentimientos.