El Obispo de Palencia invita a invocar a la Virgen ante situaciones de agobio y desesperación

El Obispo de la Diócesis, Manuel Herrero, ha invitado en su homilía pronunciada en la Catedral de Palencia con motivo de la festividad de la Patrona de la ciudad, a invocar a la Virgen ante situaciones de desesperanza y agobio. En un fragmento de su homilía, el prelado se ha preguntado "¿qué hacer Hoy?" A renglón seguido, que María "sale al encuentro" como Madre. En definitiva, Herrero ha propuesto refugiarse en la Virgen ante algunas realidades que nos agobian.

"Si estás agobiado por el peso y el paso de la vida, si tienes el corazón herido por la enfermedad, la soledad, el desamor, la situación de tu familia o de la nación, si estas dolorido porque tu o tus hijos no encontráis empleo digno, o porque los jóvenes tienen que marcharse; si estás un poco desesperanzado porque las cosas no van bien en la Iglesia, en España, en Europa, o en el mundo, porque hermanos nuestros siguen muriendo de hambre, explotados, asesinados, porque sigue la corrupción, porque siguen las envidias, los odios, los muros, los enfrentamientos y desencuentros, etc…, no te cierres en ti, n i permanezcan hundido: mira a María, invoca a María". Así se ha expresado el Obispo de Palencia, para luego añadir que "Ella que es madre, la madre de Cristo y tu madre, nuestra madre, escucha, atiende y actúa. Ella dirá a su Hijo, como en Caná de Galilea: “No tienen vino”, su vida no es una fiesta. Párate ante ella, abre tu corazón y tus brazos. Ella nos da lo mejor que tiene: su Hijo Jesús para que sea nuestra Luz, nuestra Gloria, nuestro Salvador".