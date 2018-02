‘WIN Contra el Cáncer’, de Matarromera, suscita interés Internacional

Cuando se cumple un año desde el lanzamiento de la edición de vinos sin alcohol WIN Contra el Cáncer, y coincidiendo con la celebración del Día Mundial, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la empresa Sin Alcohol SL subrayan la "magnífica" acogida de la campaña solidaria.

WIN AECC ha conseguido "entusiasmar a miles de compradores que han visto en esta campaña -concretamente una aportación por WIN de 60 céntimos por cada botella adquirida- un motivo ilusionante con el que colaborar con un producto innovador, alegre y saludable". En este primer año se han comercializado casi 30.000 botellas de WIN AECC blanco o tinto y recaudado 17.674 euros para la AECC.

Concretamente, se han destinado a un estudio de investigación contra el cáncer desarrollado por la AECC y coordinado por la doctora Jelena Urosevic, investigadora postdoctoral en el grupo de Growth Control and Cancer Metastasis en el Institute for Research in Biomedicine de Barcelona.

La campaña seguirá en España y puede extenderse a otros países

En 2018 se mantendrá la campaña en España, con previsión de superar la contribución realizada desde febrero a diciembre de 2017. Además, esta iniciativa pionera ha alcanzado repercusión también fuera del país, despertando el interés de las asociaciones nacionales contra el cáncer de diferentes países europeos y latinoamericanos, que se han interesado en replicar el proyecto en sus territorios con una marca 100% española, y con los que actualmente se está en desarrollo de sus respectivas campañas.