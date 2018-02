Mendilibar: "Contra el Sevilla queremos poner un ritmo alto"

José Luís Mendilibar, entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar, ha hablado en la previa a la visita del Sevilla a Ipurua. Partido para el que ha convocado a los 20 jugadores que tiene disponibles, entre ellos el portero y el recién llegado Vukasin Jovanovic, pero serán los dos descartes. Olivieira, Sergi Enrich, Fran Rico y Pedro León son bajas por lesión.

-Fichaje de Jovanovic. "Es más por jugador de futuro, con presente, la opción que tiene el club es tenerle cedido estos meses y la próxima temporada, con opción de compra. Es algo bueno para el club. No perdemos nada, le conocemos teniéndolo aquí, en ese sentido está bien, nos aportará experiencia aunque parezca una tontería con la edad que tiene. Creo que es un chaval abierto y va a entrar pronto dentro del equipo. El club ha optado por aprovechar esta circunstancia y creo que está bien".

-Posible cansancio del Sevilla. "Creo que no, porque son clubes que aspiran a casi todo, entrar entre los cuatro primeros y no pueden aspirar a ganar la Copa, así que el paso más fácil es entrar entre los cuatro primeros. Sabían de los compromisos que tenían, así que no se si cambiarán mucho de alineación, así que plantearán un encuentro complicado".

-Ritmo alto. "Enero fue duro para ellos, y con el ritmo de partidos que llevan ellos, me imagino que les pesará un poco, si somos capaces de jugar con ritmo y rápido al balón, me imagino que a ellos les pesará".

-Mercado de invierno. "Bien, porque los que han salido querían ellos y nosotros también, así que en un momento determinado estábamos de acuerdo. Y luego los que han llegado, dos han comenzado a aportar cosas, y el tercero esperemos que lo haga también, aunque llega a un puesto en el que hay ya cuatro jugadores, pero es jugador de futuro".