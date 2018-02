El Pleno del Ayuntamiento apoya el fin del peaje de las autopistas AP6, AP 51 y AP61

El pleno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado por unanimidad la moción que presentaba IU de exigir que las autopistas de peaje AP6, AP 51 y AP61 sean gestionadas de forma directa por el sector público. PP y PSOE se mostraban de acuerdo al proponer una serie de puntos que hondasen un poco más en el sentido de la propuesta y no se quedase solo en pedir el cumplimiento de la sentencia por parte del Gobierno y que se informase del estado del mismo.

El portavoz de IU, Ángel Galindo, declaraba que la moción recoge la demanda de las Plataformas que abogan por que se suprima el peaje y de la PNL presentada en las Cortes de Castilla y León. Insistía en que la propuesta es realista.

De la intención de la misma no dudaban los grupos de la oposición y es más el concejal de Empleo e Innovación, José Bayón, apuntaba que la situación actual es que la concesión no se va a mantener pasado 2019 y que suspenderla antes supondría una indemnización millonaria por parte del gobierno. Proponían que no se prolongue la concesión y que se establezca algún tipo de medida para que se reduzca el coste para los usuarios de Segovia y Ávila.

Se congratulaba el pleno del cambio propuesto en el Plan General de Ordenación Urbana para adaptarnos a la normativa regional de Equipamientos Industriales que reportará beneficios a la ciudad permitiendo la versatilidad en los polígonos.

Por unanimidad se aprobaba solicitar al Consejo Consultivo de Castilla y León sobre cuál debe ser la composición de los tribunales seleccionadores de pruebas selectivas de Policía Local.

No se creará un nuevo bono-transporte de empresa para fomentar el uso del transporte urbano según proponía UPYD ya que el equipo de gobierno considera que no es necesario crear un bono nuevo, ya que las necesidades están cubiertas y los precios vigentes son de 0,30 céntimos de euros el viaje de 07.05 a 09.30 de la mañana y después a 0,60 con el bono.

Se aprobaban las medidas para la eficiente puesta en marcha de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil como incluir una partida desde una genérica de gastos de manutención, transporte y alojamiento o la inscripción en la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

La moción de IU para que el consistorio reconozca y homenajee a las víctimas segovianas del nazismo se convertía en institucional con el acuerdo de todos los grupos.