La Casa de Alba retira el anuncio en el que pedía becarios para que trabajaran gratis en los jardines de Dueñas

La Casa de Alba colgó en un portal de prácticas de la Universidad de Sevilla el siguiente anuncio:

Oferta: apoyo paisajista. El estudiante participará en un nuevo diseño de uno de nuestros jardines.

Duración: dos meses.

Dotación mensual: cero euros.

Becarios sin salario para rediseñar los jardines del Palacio de Dueñas. La oferta se hizo pública este jueves, se viralizó y unas horas después la Casa de Alba emitió un comunicado especificando que la dotación económica de los becarios es a definir, pero en ningún caso será a coste cero.

El revuelo que el anuncio ha levantado en las redes sociales ha llevado a la Casa de Alba a rectificar. Han retirado el anuncio del portal de prácticas de la Universidad de Sevilla y aseguran que la dotación económica de los becarios es a definir. Que la decidirán con la Universidad y los estudiantes de Ingeniería Agrícola que seleccionen porque pertenece a un ámbito privado, pero que en ningún momento la Casa Ducal propone que sea a coste cero.

No obstante, desde la Universidad hispalense defienden que sean prácticas no remuneradas porque alegan que poner en el currículum que uno ha trabajado en el Palacio de Dueñas es "más importante" que si el trabajo realizado ha contado con una dotación económica o no. Argumento que el sindicato UGT rechaza porque recuerda que el objetivo de las prácticas en empresas es la "formación y no hacer un trabajo que debería estar remunerado".