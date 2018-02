Montella: "Sergio Rico tiene mi confianza"

Montella puede hacer rotaciones, por primera vez desde que llegó al Sevilla. Banega y algún jugador más podría descansar. Aunque no lo confirmó, no va a sacrificar a Sergio Rico después de su error.

Sergio Rico: "Cuando llegué tomé una decisón. Tenemos dos grandes porteros. Quería dar serenidad a esa posición. Tiene mi confianza. Puede cometer un fallo. Estoy contento de que el club lo defienda. Esperemos que recupere su confianza. Es un gran portero, si no no habría ganado tres Europa League".

Rotaciones: "No me gusta adelantar nada. Tengo las ideas claras y no necesito del último entrenamiento para tomar la decisión. Me pagan por eso, tengo que tomar decisiones difíciles"

Muriel: "Ha crecido mucho, estoy contento por lo que ha dicho, yo creo también que puede hacer más. Estamos en el camino bueno. debe pensar que un delantero puede hacer dos o tres goles en un partido"