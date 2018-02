Setién: "El del Villarreal va a ser uno de los partidos más difíciles que podamos tener"

El Betis espera sumar sus primeros puntos de la segunda vuelta frente al Villarreal. La presencia de Marc Bartra es un aliciente añadido para los aficionados del Betis, que han vuelto a ilusionarse mucho con el fichaje del central internacional. Sin embago, el entrenador, Quique Setién, no asegura su titularidad. Entrenándose con la plantilla del Betis desde el miércoles, el técnico cántabro da a entender que Bartra estará sentado inicialmente en el banquillo: "Es un jugador que tiene una relevancia importante pero ahora mismo no puedo percibir del todo cómo está de forma. Por entusiasmo y ganas él creerá que puede jugar, pero a mí me gustaría verlo un poco más, tengo algunas dudas sobre si ponerlo de inicio. Lo veremos. Irá al banquillo y si no es en es partido lo veremos pronto", ha comentado al respecto.

Tras las dos últimas derrotas, el Betis necesita volver a ganar ya. Sin embargo, el encuentro contra el Villarreal parece poco propicio para Setién a tenor de lo que ha dicho: "El partido va a ser complicadísimo, ante un equipo extraordinario, con jugadores que interpretan muy bien el fútbol, con un nivel extraordinario. Si nos fijamos, el coste económico de cada uno de ellos es enorme. Y está en racha. Vamos a tener que agudizar todos los factores para estar a la altura de este equipo. A ver si jugar en casa apoyados por nuestro público nos ayuda. Pero por el estado de forma que atraviesa el Villarreal es uno de los partidos más difíciles que podamos tener".

La amplia rueda de prensa que ofreción Setién dio para abordar otros muchos asuntos. A saber:

Renovación de Fabián: "El paso que ha dado en un club en el que está desde niño es muy importante para él y para nosotros. Y seguramente irá a más. Le felicito porque ha tomado una buena decisión. Yo le he dicho que todo lo que ha vivido él, lo he vivido yo antes, y le he explicado todos los escenarios que se puede encontrar. Y con un margen de error mínimo".

Rubén Castro: "Rubén está trabajando francamente bien, me está sorprendiendo las ganas y el compromiso que está mostrando y de que se quedara con nosotros porque es seguro que nos va a dar muchos cosas, sobre todo goles".

Gesto de Adán con Sergio Rico: "A mí los gestos de solidaridad con alguien que lo está pasando mal siempre me parecen bien. Al final, esto no deja de ser un juego, un deporte. Y esos gestos de solidaridad a mí me parecen siempre fenomenal. Adán ha hecho lo que sentía y a mí me parece bien".

El fichaje de Layún por el Sevilla cuando estuvo negociando con el Betis: "Era una opción que teníamos encima de la mesa pero no la concretamos, no nos pareció tan importante o tan interesante como para hacer esa propuesta. No la consideramos".

Su conversación con Roque Mesa, que firmó finalmente en el Sevilla: "Yo a él no le he escuchado. No sé si es cierto lo que ha dicho. Hemos hablado pero yo no voy a hacer público lo que hemos hablado,´el sabe perfectamente lo que hemos hablado, no hay más que decir