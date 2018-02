Noventa minuti en Mestalla son molto longo

Aunque el fútbol hay que entenderlo de manera conjunta, es decir, que es la suma de los méritos defensivos y ofensivos que cada equipo realiza a lo largo de un partido, yo hoy diferencio lo que ha sido el Valencia defensivo de esta noche en el Camp Nou, casi perfecto, y lo que ha sido el Valencia ofensivo de esta noche en el Camp Nou, lamentable en la primera parte y tampoco mucho mejor en la segunda.

FICHA TÉCNICA 1. Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic (Paulinho, min.67), Busquets, Iniesta (Alcácer, min.75; Aleix Vidal (Coutinho, min.57), Messi y Suárez. 0. Valencia: Jaume Doménech; Montoya, Vezo, Paulista, Gayà; Soler (Ferran Torres, min.75), Coquelin, Andreas Pereira (Maksimosic, min.46); Vietto y Rodrigo (Santi Mina, min.81). Gol: 1-0, min.67: Luis Suárez. Árbitro: José María Sánchez Martínez (comité murciano). Mostró cartulina amarilla a Sergi Roberto (min.35), Andreas Pereira (min.39), Vietto (min.50) y Soler (min.52). Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el Camp Nou ante 50.959 espectadores

Defensivamente el trabajo del equipo a lo largo de todo el partido ha sido francamente bueno. Las líneas han sido siempre solidarias las unas con las otras. Los defensas han estado muy bien casi todo el tiempo. Coquelin ha hecho de nexo perfecto entre ellos y los centrocampistas. Los delanteros no han parado de correr para echar siempre una mano. La defensa del área propia ha sido organizada y coherente en todo momento. Nada que reprochar. De hecho, todo lo contrario, es de aplaudir y mucho.

Pero lo siento, no puedo estar nada contento con lo que ha hecho el Valencia cuando tenía la pelota. Para mí la primera parte ha sido desastrosa en ese aspecto. No ha habido ni una posesión larga, casi ningún pase con sentido. Los jugadores cuando tenían el balón en los pies parecía que lo regalaban directamente al rival para volver a ponerse a la faena defensiva. Me parece muy pobre para un equipo como el Valencia, más allá de que enfrente estuviera el Barça, que el partido se jugara en el Camp Npu y que hubiera cuatro bajas muy importantes. En la segunda parte sí que ha cambiado en algo y hemos visto alguna que otra ocasión para marcar, pero en líneas generales me ha parecido un bagaje muy escaso.

Así que básicamente no estoy de acuerdo con Marcelino. Él defiende tras el partido que tiene mucho mérito el nivel competitivo de su equipo, que ha ofrecido un rendimiento extraordinario y que está orgulloso de lo que han hecho sus jugadores. Para mí la primera parte en la faceta ofensiva no tiene defensa alguna. No es de recibo que el Valencia tenga menos del 20% de posesión de la pelota y no llegue ni una sola vez al área durante cuarenta y cinco minutos.

Ahora bien, la ilusión por superar la eliminatoria la tenemos que seguir teniendo muy arriba. El Valencia está a noventa minutos de volver a disputar una final y esos noventa minutos se van a jugar, nada más y nada menos que en Mestalla. Tampoco coincido con Marcelino cuando dice que "es algo que parece imposible y que tiene que ser a la heroica". Imposible no es, ni mucho menos, y sobre todo cuando la grada hace fuerza desde fuera y lo contagia a los que están dentro. Qué poco conoce todavía Marcelino de lo que es capaz Mestalla. El jueves lo comprobamos.