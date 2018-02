Els regants prenen el comandament

La Federació Nacional de Regants, a la vista de la relaxació de les autoritats i vist també que la sequera no cessa, ha pres el comandament. Ha decidit donar carta blanca a les comunitats de regants perquè marquen amb temps les regles del joc per a la pròxima campanya.

Sense oblidar que del govern depèn el marc general, que hauria de passar per més obres d'emergència i per les obres de regulació pendents, els regants de cada comunitat fixaran quanta aigua hi ha. D'aqueixa forma els agricultors seran lliures d'assumir els riscos que consideren, sense imposicions prèvies, i tenint clar quanta aigua poden gastar. Gastar més pot implicar sanció. Andrés del Camp és el president dels regants.

Per la seua banda, el president dels regants de la Comunitat Valenciana, José Antonio Andújar, insisteix: encara resistint-se a parlar de transvasaments considera que aquesta situació solament pot resoldre's mitjançant préstecs entre conques que es podrien fer efectius amb obres d'emergència que hauria d'agilitar al màxim el govern central.

I ja té molt clar quins són, si no plou, els primers productes als quals s'hauria de tallar l'aigua en la pròxima campanya: cítrics i alguns altres productes d'horta del sud d'Alacant. Cal prioritzar altres productes.