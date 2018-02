La policía pide cautela en el crimen de Parquesol

En el crimen de la mujer de Parquesol, el autor confeso de haber matado a su madre ha declarado esta mañana en los juzgados de Benidorm, donde ha sido detenido después de haber intentado suicidarse. Desde la policía de Valladolid se guarda la más absoluta prudencia sobre este caso, porque hasta que no se sepa el resultado de la autopsia, que todavía no ha recibido el juez que en principio se ha hecho cargo de este caso, el juzgado número dos cuyo titular es César Gil Margareto, no se sabrá las causas de la muerte y si fue por asfixia, como aseguran algunos medios.

El comisario provincial, Juan José Campesino, ha negado que al día de hoy exista un vídeo en el que se vea cómo el presunto acusado mato a su madre, aunque la línea de investigación, tras auto inculparse del crimen, sigue siendo esa.

Tras declarar el acusado esta mañana en el juzgado de Benidorm, lo más probable es que el juez de esta localidad se inhiba del caso y traslade todo la causa al titular del juzgado número dos que sigue esperando un informe adelantado de la autopsia.