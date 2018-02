Agapito Iglesias absuelto por el caso Aulario

A principios de enero se juzgó a Agapito Iglesias por supuestamente haber emitido facturas falsas hinchando en 1.400.00 Euros el coste de construcción del aulario. Se enfrentaba a un máximo de 8 años de prisión.

Este viernes, los Magistrados de la Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictan un pronunciamiento absolutorio aún existiendo dudas razonables porque dicen no se ha podido acreditar ni por las acusaciones ni por la defensa que la factura aportada corresponda con la realidad de las obras. Eso sí, manifiestan que, en su opinión, los movimientos de tierras que se llevaron a cabo no fueron ni tan mínimos como intentaban hacer ver las acusaciones ni tan importantes como alegaba la defensa. En cualquier caso, afirman que dichas obras no se repercutieron en el precio de venta.

Señalan, además, que dicho precio, algo más de 6.400.000 Euros ya estaba fijado con anterioridad, en diciembre de 2.007 y que se mantuvo inalterado hasta el momento de la escritura pública, 4 años más tarde.