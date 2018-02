"Modificar solo el ICA es empezar la casa por la ventana"

El portavoz de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván, espera que Javier Lambán reciba a los portavoces de la RAPA, la Red de Agua Publica, después de la manifestación que tendrá lugar este domingo en Zaragoza para protestar contra el ICA, el Impuesto de Contaminación de las Aguas. Oliván ha dicho en La Rebotica de la Cadena SER, que no se tiene que cobrar este impuesto sin que antes se reforme la ley de aguas y ríos y el Plan de Depuración vigente.

José Ángel Oliván no ha querido explicar las propuestas que llevarán a la comisión que está analizando la modificación del ICA y que se reunirá la semana que viene. "Nos gustaría que el primero en conocer esa propuesta fuera el presidente", ha reconocido Oliván quien espera que "después de la manifestación" el presidente les reciba.

"El ICA no es el instrumento de financiación porque la financiación de la depuración debe ser otra y hablar solo de la modificación del ICA es empezar la casa por la ventana", argumenta el portavoz de la UCA, quien cree que por esto se debe derogar el impuesto.

Oliván piensa que hay cuestiones que se tienen que resolver de forma previa, como negociar la nueva ley de aguas, el nuevo plan de depuración y el plan de financiación. Por eso piensa que estos cambios profundos que son necesarios no se pueden hacer sobre la base de retoques del ICA. "Mientras no afrontemos ese cáncer, el sobreprecio que los aragoneses tenemos que pagar, no solamente permanecerá sino que crecerá", ha concluido el portavoz.