Los partidos pelean cada uno por su cuenta por Palomares

En 52 años -desde que cayeron las cuatro bombas atómica en la planetaria aldea cuevana- no ha sido posible limpiar los restos radioactivos esparcidos por el suelo. Y en ese mismo plazo tampoco ha sido posible poner en marcha en la comarca ni en la provincia, y mucho menos en la región, un frente común político y vecinal para presionar a los gobiernos de EEUU y España a que acaben con el estigma.

Más de medio siglo ha pasado, desde aquel 17 de enero de 1966, y los grupos políticos siguen trabajando cada uno por su cuenta, debilitando el cumplimiento del objetivo: acabar con el medio kilo de plutonio radioactivo que queda de ese accidente diseminado en 40 hectáreas de Vera, Palomares y Villaricos. Todas las acciones e iniciativas que se adoptan desde el Ayuntamiento y el Parlamento están cargadas de buenas intenciones, pero pierden fuelle al no estar avaladas por la unión de todos los grupos políticos.

El Grupo Parlamentario del PSOE anunció que acaba de presentar una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno Central avance en la limpieza de la barriada cuevana. Según explicó el diputado nacional Juan Jiménez, “las gestiones están paralizadas desde que en 2015 España y EEU firmaron una declaración para restaurar el entorno que no contiene ninguna estimación de costes ni responsabilidades legales, a la espera de un acuerdo posterior vinculante que no se ha producido”. La iniciativa socialista pide ese acuerdo y también que, tras la firma, se ejecute el Plan de Rehabilitación del Ciemat.

El PP también se mueve por su cuenta para reivindicar la retirada del plutonio que dejaron los yanquis. La senadora, Maribel Sánchez,indicó también ayer que “el PSOE llega tarde exigiendo medidas al Gobierno y haciendo un brindis al sol, porque desde hace mucho tiempo estamos dando pasos para sus solución”.

Añadió que “el anterior alcalde Jesús Caicedo se implicó muchísimo en el asunto” e informó de que “el pasado verano mantuvo reuniones con Ecologistas en Acción y con el jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nuclear, Enrique García Fresneda, para ver cuál es la situación actual en las negociaciones con EEUU. La senadora expresa que “el Gobierno de Rajoy está preocupado por solventar este asunto de Estado”. Añade que “el PP va a mantener una reunión con el Ciemat en la que estarán presentes miembros del CSN”.

La diputada de IU ha realizado una pregunta a la Mesa del Congreso para comprobar si España está capacitada para tecnológica y financieramente para limpiar los residuos de Palomares.