"Gracias al Almería y a Lucas Alcaraz por la confianza"

Dispuesto a jugar en Lorca. El último fichaje del Almería en el mercado invernal, Lass Bangoura, mostró ilusión y ganas de crecer en su presentación como futbolista rojiblanco. Extremo derecho, de 25 años, que llega cedido por el Rayo Vallecano hasta final de temporada, y en cuyo contrato aparece la famosa ‘cláusula del miedo’, por lo que el guineano no podrá enfrentarse al conjunto madrileño en la segunda vuelta de competición. Miguel Ángel Corona, director deportivo, fue el encargado de dar la bienvenida a Lass, y describió sus características: “Es un jugador de talento, velocidad y desborde. Además, nos aportará magia en el campo”.

Lass tomó la palabra y agradeció al club que haya apostado por él. Asume el reto de la permanencia y de ayudar al máximo: “He tenido muchas ofertas en el mercado invernal, pero me hizo ilusión la llamada del Almería, porque es un gran equipo. La ciudad me gusta y también tengo amigos en el vestuario”.

La clave

Lucas Alcaraz fichó a Lass Bangoura cuando era entrenador del Granada. El proceso de adaptación está siendo muy rápido para el jugador, que ya está dispuesto a entrar en convocatoria: “El míster ya me conoce y sabe cómo me encuentro y lo que puedo darle al Almería. Le doy las gracias por la confianza que deposita en mí. Quiero aportar mi calidad”.

Minutos

Ha pasado desapercibido esta temporada en el Rayo, donde solo ha jugado tres partidos. En el Almería puede adquirir el papel de protagonista si se lo gana en los entrenamientos: “Tengo ganas de seguir creciendo en el fútbol y el Almería me da la oportunidad. Quiero estar bien y desde ya ayudo a los compañeros”. Coincidió con Jorge Morcillo y uno de sus mejores amigos en Almería es Óscar Lozano, del filial. “Ya he empezado a entrenar, y preparado para lo que el míster decida. Los compañeros me recibieron fenomenal y por eso estoy alegre”, finalizó su intervención Lass.