Cardenete: muchas fuentes, un lavadero y un castillo inacabado

Sí, es cierto. Nos hemos inspirado en el título de la película ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’, la aventura cinematográfica de Gustavo Salmerón y su madre Julita (que es de Cuenca), para titular este reportaje de Cardenete. Hasta este pueblo nos lleva de excursión nuestro guía Fernando Carreras, de la empresa EcoExperience, como cada viernes en Hoy por Hoy Cuenca.

A Cardenete llegamos desde Cuenca por la carretera N-420 hasta Carboneras de Guadazaón y tomando después el desvío de la CM-2019 que nos lleva ya hasta este pueblo de la Serranía Baja.

El paseo por las calles de esta localidad nos va a llevar a descubrir la arquitectura típica de la comarca con elementos tan singulares como las balconadas de madera que se conservan aún en el edificio del ayuntamiento actual. Está ubicada la Casa Consistorial en el antiguo pósito, una edificación restaurada recientemente.

Ayuntamiento de Cardenete. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

No dejen de pasar a la iglesia parroquial de la Asunción donde destacan el artesonado y el patio. Además, el municipio restaurará a través de un Taller de Empleo la antigua fábrica de harinas, un edificio del siglo XIX, que se convertirá en un nuevo elemento turístico para la localidad.

Cardenete es el único pueblo de la provincia de Cuenca que cuenta con un Centro de Dinamización Turística de la Micología, gestionado por la asociación El Valle, un pequeño museo de setas que puede suplir el gusto a esta afición en los años secos en los que no salen hongos.

Lavadero y castillo de Cardenete. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

Muchas fuentes

Cuenta el término municipal de este pueblo serrano con varias fuentes a las que podemos llegar siguiendo su amplia red de senderos que nos llevan por parajes naturales de gran belleza. Sin ir alejarnos tanto del casco urbano, les recomendamos que caminen hasta el área recreativa de El Tornajo. “Allí encontramos mesas y bancos, además de las frescas aguas de la fuente, por lo que es un buen lugar para aprovechar y tomar un picnic, aunque también podemos deleitarnos con la gastronomía local en el restaurante la Rebotica”, apunta Fernando Carreras.

Fuente del Tornajo. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

Un lavadero

Cardenete conserva el lavadero tradicional en muy buen estado. Sorprende su ubicación porque está en el cerro y adosado al castillo que preside el paisaje del casco urbano. “Se mantienen muy bien sus pilas de agua y zonas de lavado, siempre es un elemento que nos gusta conocer en los pueblos”, apunta nuestro guía.

Lavadero de Cardenete. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

Un castillo inacabado

“El castillo fue mandado construir por Andrés de Cabrera, primer marqués de Moya, y del mismo se conservan cuatro torres y la principal tiene un hueco donde debía colocarse el escudo”, relata Fernando. “Se piensa que fue una fortaleza que no se llegó a acabar ya que sus suelos no están nivelados por lo tanto no se podían abrir ni cerrar sus puertas”.

Castillo de Cardenete. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

El edificio del castillo es privado, está cerrado y no podremos recorrer su interior, pero si bordearlo y contemplar desde este punto las vistas que nos ofrece de las casas de Cardenete y su entorno natural.